La chiamano la piccola Versailles delle Marche questo castello gioiello da non perdere d’estate

L’estate è nel pieno del suo vigore. La prima cosa che ci viene in mente, con questa temperatura, è il sollievo della brezza del mare e la freschezza dell’acqua. O al limite l’aria pura e rinvigorente d’alta montagna. Ma non dobbiamo limitare la nostra voglia di scoprire, specie se la visita è così vicina all’Adriatico, ed è un castello dall’aria fiabesca.

Il bello dell’Italia è che, ogni giorno, scopriamo qualche angolo che merita una visita. Potremmo vivere una vita intera senza mai tornare nello stesso punto da visitare. Così ci occupiamo di un monumento unico nel suo genere. Si trova nella provincia di Pesaro-Urbino la Villa Caprile. Alcuni la chiamano la piccola Versailles delle Marche questo splendido castello. Ma vediamo 3 motivi che possono valere la pena per il viaggio.

Una residenza nobiliare

Pesaro e le Marche sono un’area di grandi edifici e ville. Basti pensare alla vicina Villa Imperiale, oppure alla monumentale residenza dei duchi di Montefeltro a Urbino. Ma Villa Caprile gode di un dettaglio che la rende diversa dalle altre destinazioni: il suo stile barocco e rococò colorato, fiorito e vivo. Ma soprattutto un giardino unico. Suddiviso in tre terrazze, è l’ideale per perdersi nel fresco delle ombre e dei giochi d’acqua che sorprendono i visitatori d’estate. Le vasche delle fontane, le piante esotiche con i loro fiori e le aiuole all’italiana si susseguono dando un’idea di felicità, lusso e bellezza spensierata.

Villa Caprile ha una lunga storia. Risale addirittura al 1640, quando il marchese Giovanni Mosca volle edificare questo luogo di delizie per godere dell’estate fuori città. In questi quasi 400 anni di storia ha ospitato alcune delle personalità più importanti delle varie epoche. Da Napoleone nel 1797 al conte Giacomo Casanova, fino ad arrivare a personalità della vita culturale e mondana europea, come Stendhal e la principessa Carolina di Brunswick.

La chiamano la piccola Versailles delle Marche questo castello gioiello da non perdere d’estate

Oggi, la gestione appartiene alla provincia di Pesaro-Urbino. Oltre al giardino, c’è molto di più da vedere. Dai busti agli antichi vasi etruschi, ma soprattutto le sale interne con il tetto altissimo e decorato. L’eleganza barocca di Villa Caprile è anche sede di eventi culturali e convegni. Si tratta insomma di un piccolo universo da scoprire prima di avventurarsi per le bellezze dei luoghi circostanti. In pochi chilometri passeremo dal blu del mare alle rigide forme della Rocca di San Leo e degli altri centri dell’interno.

Ma l’estate è il periodo ideale per visitare le spiagge. Tra i luoghi da non perdere per nulla al mondo nel nostro Belpaese, c’è un angolo di paradiso in cui gli hippie ancora vivono predicando i loro ideali, e che profuma di elicriso e di ginepro.

