La nostra casa è il nostro regno. Ci prendiamo cura di ogni stanza o accessorio d’arredo.

E come per la nostra dimora, facciamo molta attenzione anche agli elettrodomestici che ogni giorno ci semplificano la vita.

Molti di essi li utilizziamo quotidianamente, come ad esempio la lavatrice. Ma sappiamo come prendercene cura? Conosciamo il trucco per ottenere un bucato sempre fresco e profumato?

Ci stupirà scoprire che per un bucato perfetto c’è un piccolo segreto che molti sottovalutano. Ed è totalmente gratuito. Scopriamolo insieme grazie a questo articolo di ProiezionidiBorsa.

Il nostro bucato sarà sempre profumato e perfetto grazie a questo semplice ma importante passaggio spesso sottovalutato

Ogni volta che laviamo il nostro bucato vogliamo ottenere pulizia e profumo. Conosciamo tutti i detergenti dei marchi più famosi e proviamo le ultime uscite.

Quello che pochi di noi sanno è che non dipende tutto dal detergente liquido. E neanche dall’ammorbidente.

Per ottenere un risultato sorprendente e a costo zero ci basterà scaricare la nostra lavatrice ogni volta che avremo finito un lavaggio.

L’acqua che ristagna nel filtro alla fine di un lavaggio può trattenere sporco e cattivi odori. Che finiranno inevitabilmente nel successivo lavaggio.

Se vogliamo evitare questo problema ci basterà scaricare il filtro appena avremo concluso un lavaggio e steso il nostro bucato.

In alternativa, potremo selezionare il programma “scarico” indicato sulla nostra lavatrice prima di andare a caricare il nostro elettrodomestico.

Questo programma dalla durata di neanche un minuto ripulirà totalmente il filtro e farà sì di ottenere lavaggi sempre puliti e splendenti.

Il nostro bucato sarà sempre profumato e perfetto grazie a questo semplice ma importante passaggio spesso sottovalutato.

Non ci dimenticheremo più di questo prezioso consiglio.

Ricordiamoci sempre anche questo

Una volta fatto tesoro di questo importante trucco a costo zero, dovremo ricordarci di aggiungere anche una pastiglia anticalcare.

Che si aggiunga direttamente nel cestello o nell’apposito sportellino, una volta ogni tanto dovremo ricorrere anche a questo accorgimento.

Basterà farlo anche solo una volta a settimana ma questo ci eviterà che il calcare si fermi nello scarico causando cattivi odori.

Ora che conosciamo questi segreti non ci resta che provarli, il nostro bucato sarà più profumato che mai.

