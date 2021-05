La felce è una pianta che non produce fiori o frutti, eppure la sua chioma particolare dona all’ambiente un aspetto tropicale. Esistono più di 10 mila specie e sembrano avere origini molto antiche, addirittura preistoriche. Sono piante perenni che crescono nei boschi e nelle foreste umide, si diffondono attraverso spore. In Nuova Zelanda la felce assume un valore profondo, associato alla vita ed alla forza. Oggi averne una in casa è di buon auspicio, si pensa doni ricchezza e abbondanza. È utilizzata, in dosi controllate, in infusi e decotti per alleviare dolori, contrastare il raffreddore e mal di gola. Dato che ama ambienti caldi con temperature sopra i 15°, è ottima da tenere dentro casa e non necessita di cure troppe complesse.

Ecco i suggerimenti utili per fare crescere in perfetta salute la felce e renderla rigogliosa in appartamento.

Dove e come curarla in casa

La felce non è adatta a stare al sole diretto, ma predilige zone più ombreggiate, meglio tenerla in posti luminosi. Se una parte della pianta è rivolta al muro sarà bene ruotare il vaso ogni tanto, per proporzionare la crescita. Necessitano di un terreno umido, quindi bisogna mischiare terra, torba e sabbia.

Innaffiare un paio di volte a settimana, con acqua non calcarea a temperatura ambiente, controllando con il dito lo stato del terreno. Le foglie tendono a seccare ed ingiallire, quindi provvedere quotidianamente a spruzzare un po’ d’acqua. Quelle più rovinate devono essere tolte o tagliate, in modo da ripulire la pianta dalle parti non sane.

Solitamente a marzo occorre cambiare terreno, per permettere alla pianta una crescita rigogliosa e sana. Il rinvaso andrà fatto invece ogni due anni, non appena vedremo le radici fuoriuscire dai fori in fondo al vaso. Basteranno pochi e semplici gesti per avere una casa profumata, piena di verde con un look esotico.

