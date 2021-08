Il rientro dalle vacanze è una fase in parte traumatica e in parte caratterizzata ancora dalle scie del relax estivo. Tuttavia, abbiamo mantenuto ritmi diversi e dobbiamo riprendere le nostre abitudini. La prima cosa importante, è non perdere l’abitudine di fare esercizio fisico, se vogliamo conservare i benefici conquistati in vacanza. Se, invece, si ci è concessi una pausa di solo relax, dobbiamo riprendere a fare movimento. Poichè, inoltre, passare da un ritmo all’altro può affaticare corpo e mente, dobbiamo ritrovare l’equilibrio del sonno e dell’alimentazione. Entrambi, infatti, ci consentiranno di preparare le difese immunitarie al cambio delle temperature e ai primi malanni stagionali. Ma, a parte questi prioritari suggerimenti generali, vediamo anche quali controlli medici fare appena tornati dalle vacanze. Ciò, per iniziare la nuova stagione in sicurezza!

Quali controlli medici fare appena tornati dalle vacanze per iniziare la nuova stagione in sicurezza

A settembre, appena tornati dalle vacanze, rischiamo quindi di trovarci poco preparati all’aggressione di virus e agenti climatici. Quindi, prendersi cura subito del nostro organismo, consentirà di affrontare l’autunno in forma e con le energie giuste. Inoltre, un buon check up ad inizio stagione può essere una buona opportunità per controllare il nostro organismo. In più, esso servirà e tenere sotto controllo i fattori di rischio per la nostra salute. Con le giuste analisi, infatti, potremo affrontare più serenamente la nuova stagione, a prescindere dall’età. Quindi, anzitutto faremo uno screening di prevenzione cardiologica e una visita dal nutrizionista. Il tutto, per poter monitorare la pressione arteriosa e i valori di glicemia e colesterolo. Inoltre, controllando l’indice della massa corporea, faremo un approfondimento necessario sullo stile di vita da condurre in base all’età. Se necessario, quindi, il medico ci consiglierà di cambiare o migliorare le nostre abitudini alimentari.

Quali controlli medici fare appena tornati dalle vacanze per iniziare la nuova stagione in sicurezza? Altre visite da fare al ritorno dalle vacanze

Un’altra visita utile da fare è quella dermatologica, che serve a verificare se ci sono danni provocati dal sole. Inoltre, conviene farsi controllare i nei e accertarsi che non ci siano dermatiti e altre infezioni della pelle. Al controllo dermatologico potremmo associare una pulizia profonda del derma, per farlo rigenerare, eliminando le cellule morte. Altra visita consigliata è quella ginecologica completa. Essa è importantissima per verificare l’eventuale assenza di infezioni e la regolarità del nostro apparato riproduttivo. Infatti, dobbiamo sapere che durante il periodo estivo si è maggiormente esposti alle infezioni. Il tutto, a causa delle alte temperature e del contatto con la sabbia, che favoriscono la proliferazione di batteri e microrganismi.