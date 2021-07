Il Governo sta cercando di ricorrere a tutti gli stratagemmi possibili per indurre le persone a vaccinarsi. Infatti, c’è ancora una percentuale di italiani restia alla vaccinazione e che quindi rappresenta un fattore di rischio.

Sì, perché le varianti trovano terreno fertile soprattutto laddove ci sono ancora fette di popolazione non immunizzata. Per questa ragione, il Governo Draghi ha approvato un nuovo decreto sicurezza, nel quale si fa strada un innovativo incentivo.

Esso ha riscritto le norme sul green pass e ha cambiato il colore di alcune Regioni. Inoltre, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021.

Ebbene, tra le numerose misure finalizzate ad incentivare le vaccinazioni, ne è stata proposta una nuova, davvero interessante. Si tratta del nuovo bonus vacanze 2021. Ma vediamo come faranno i vaccinati ad ottenere il nuovo bonus vacanze da 1.000 euro.

Come faranno i vaccinati ad ottenere il nuovo bonus vacanze da 1.000 euro?

La proposta vagliata ieri dal Governo è dunque quella di concedere un bonus da 1.000 euro per le vacanze in Italia. Esso è rivolto a tutti coloro che decidono di iniziare o completare il ciclo vaccinale.

Si tratta di un’agevolazione che significherà una grossa spesa per lo Stato. Tuttavia, essa è in linea con simili iniziative avutesi in altri Paesi del Mondo, come Ohio e Alaska.

Qualcuno ha replicato che vaccinarsi è un atto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri. Quindi, non andrebbe premiato.

Infatti, nella direzione della “no premialità”, c’è chi propone misure repressive per chi dovesse decidere di non vaccinarsi. Ma a parte le polemiche, se dovesse passare la proposta, vi sarebbero due effetti pesanti.

Da una parte, aumenterebbe il debito pubblico, considerato l’enorme costo che comporterebbe il sostegno della misura. Dall’altra, correrebbero certamente tutti a vaccinarsi, anche i più restii. Il tutto, con la conseguenza che diventeremo il primo Paese al Mondo per numero di vaccinati!

