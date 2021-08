Il fenomeno della cianosi si manifesta di solito quando si resta troppo in acqua fredda o anche muovendosi in ambienti molto freddi con abbigliamento poco appropriato. È anche ricorrente durante un lungo bagno al mare, soprattutto nei bambini. Vediamo allora cosa fare quando le labbra assumono una sfumatura tra il viola e il blu.

Le labbra diventano di un colorito violaceo quando i muscoli oppure gli organi non ricevono la giusta quantità di ossigeno nel sangue. Un evento del genere non deve essere preso sotto gamba e, anzi, in alcuni casi, considerato un campanello d’allarme, poiché possibile avvisaglia di un problema più serio.

La causa di base della cianosi è il restringimento dei vasi sanguigni provocato dalle basse temperature. Ciò determina un flusso con un inferiore apporto di ossigeno nel sangue in determinate zone che ha poi effetto sull’epidermide. Ecco che da lì pelle diventa di un colore diverso, più tendente al bluastro.

Cosa fare quando le labbra assumono una sfumatura tra il viola e il blu

Normalmente le labbra cambiano colore quando la temperatura del nostro corpo scende al di sotto dei 35,5 gradi centigradi. Restare in un luogo freddo per troppo tempo comporta una riduzione evidente della temperatura corporea e il conseguente cambio di colore della pelle e delle labbra. Un fenomeno regolato dal nostro corpo che, pur di preservare un minimo di calore, riduce la circolazione del sangue in quelle zone.

La cianosi però avviene anche per altre circostanze. La desaturazione dell’ossigeno che porta alla cianosi si verifica nei soggetti fumatori con polmoni gravemente danneggiati. Infatti, nei casi più gravi, queste persone hanno una sfumatura blu sulle dita delle mani o dei piedi.

Dunque ogni volta che notiamo labbra o pelle che cambia colore, meglio intervenire subito onde evitare problemi più seri. In realtà, quando non esistono cause più gravi, per riottenere un equilibrio bisogna semplicemente far riscaldare il corpo. Ad esempio, quando si è a mare e si verifica questo spiacevole inconveniente, sarà sufficiente uscire dall’acqua.