Quali concimi scegliere per proteggere pomodori e ulivi senza dimenticare le ortensie

Alcune indicazioni sui concimi da scegliere per farci trovare pronti in primavera con le nostre piante acidofile ma anche con la cura dello spazio verde e le coltivazioni più importanti.

Mantenere un certo equilibrio nel proprio orto o nel giardino è importante anche se le dimensioni sono ridotte. Le regole per la coltivazione della terra possono sembrare complicate, sicuramente scegliere il giusto concime può semplificarci la vita. Per questo è necessario tenersi informati sui migliori prodotti presenti sul mercato. Utilizzare concimi che contengono ingredienti naturali al 100% è sempre un consiglio valido se vogliamo tutelare l’ambiente domestico e la terra in generale.

Il concime Compo Bio, per esempio, è organico ed è valido sia per la coltivazione dei pomodori in vaso che in piena terra. I fertilizzanti Compo Bio sono costituiti da materie prime adatte alle coltivazioni biologiche e garantiscono la crescita delle radici e delle piante e la qualità dei frutti.

Se ci teniamo particolarmente ai nostri pomodori proviamo Nitrophoska Special, un concime granulare che ha poco cloro ed è ricco di potassio, magnesio e microelementi.

Un mix vincente

Quali concimi scegliere per proteggere le nostre piante? Per gli ulivi quelli con azoto, fosforo e potassio che rispettino la relazione 3-1-3. Azoto e potassio devono essere presenti in quantità 3 volte superiori rispetto al fosforo. Il concime Olix permette di mantenere questo equilibrio dando stimolo vegetativo alle piante senza intaccare la qualità. Il terreno risulterà fertile perché il concime viene assimilato in una percentuale molto elevata così che anche il risparmio economico sarà notevole. Insomma, una scelta vincente.

Iconcimi KB, invece, danno il loro meglio nel trapianto oltre che nella crescita. La presenza del magnesio è l’indicatore della qualità che avranno i frutti, sempre sapidi e difficilmente attaccabili da ingiallimenti o clorosi. Si tratta di un concime che migliora la conformazione del terreno grazie alla composizione minerale.

Quali concimi scegliere per proteggere orto e giardino

Spesso alcuni concimi naturali che si adattano a coltivazioni come pomodori e ulivi non vanno d’accordo con le acidofile come le ortensie. La cenere del caminetto, per esempio, è utile per le prime coltivazioni ma rischia di danneggiare ortensie, azalee e simili. Per queste bellissime piante dovremmo scegliere concimi con chelato di ferro o solfato. Abbassando il pH del terriccio sarà maggiore l’assorbimento delle sostanze.

Anche in questo caso i prodotti Compo ci aiutano quando arriva il mese di marzo e dobbiamo scegliere il nostro concime speciale per ortensie, azalee e camelie. Il mix di minerali è arricchito dal guanoche permette di raggiungere il giusto livello di acidità. Utilizzare i prodotti migliori per mantenere in salute l’orto e avere piante da competizione è un nostro interesse. I risultati arrivano grazie alla cura dei dettagli.