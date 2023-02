Tutti stanno mettendo le arance e le chiavi dell’auto nel forno a microonde: il motivo è incredibile

Il microonde è davvero essenziale in tutte le case. Ci sono altri usi insospettabili di questo elettrodomestico che faremmo bene a conoscere.

Avreste mai pensato a mettere nel microonde le chiavi dell’auto ovviamente quando non è inserita la spina? E le arance: sapete perché dovrebbero stare nel microonde per 30 secondi prima di sbucciarle e spremerle?

Tutti stanno mettendo le arance nel microonde ed il motivo è davvero geniale

Le arance sono ricche di vitamina C e una buona spremuta è ciò che ci vuole per rinforzare le nostre difese immunitarie. Spesso, però, è difficile sbucciarle e rischiamo di lasciare attaccata agli spicchi la parte bianca. Quest’ultima, infatti, è la parte più amara. Se però, le mettiamo nel forno a microonde per 30 secondi alla massima temperatura le membrane e la fibra tenderanno ad ammorbidirsi. Il risultato sarà una buccia che viene via quasi da sola. Facciamo attenzione però ad estrarle dal microonde perché potrebbero scottare.

C’è un altro vantaggio da non sottovalutare mettendo le arance nel microonde. Se le spremiamo per una rinvigorente spremuta, noteremo come non rimarrà polpa non utilizzata attaccata alla buccia. Bando agli sprechi quindi con questo trucco furbo.

La stessa magia accadrà con gli altri agrumi ma soprattutto con l’aglio. Mettiamo l’aglio 15 secondi nel microonde. La buccia diverrà secca immediatamente e potremo sbucciarlo in un attimo.

Perché dovremmo mettere le chiavi dell’auto nel microonde?

Per prima cosa occorre chiarire che il forno deve essere ovviamente spento. Meglio se stacchiamo anche la spina onde evitare di “sciogliere” le chiavi, dimenticandosele all’interno. Questo espediente davvero utilissimo che andremo a spiegare riguarda le chiavi di ultima generazione ovvero le cosiddette Keyless. Queste chiavi a codice permettono non solo di aprire l’auto senza inserire le chiavi nella toppa ma anche di accendere il motore. La tecnologia di queste chiavi si basa su onde radio che mettono in comunicazione dispositivo ed auto. Come ben sappiamo anche i ladri d’auto si sono evoluti e pensate che queste chiavi si possono hackerare con facilità. Con un amplificatore i ladri possono infatti rubarci l’auto senza nemmeno aver la possibilità di rendercene conto.

Il Presidente dell’Associazione degli Automobilisti britannici ha rivelato di esser diventato molto prudente dopo il furto dell’auto della moglie. Dopo essersi più volte interrogato su come potesse impedire l’hackeraggio delle chiavi dell’auto, l’inglese ha trovato un’ottima soluzione. Ha quindi messo le chiavi dell’auto in una scatola di metallo che ha chiuso nel microonde. L’elettrodomestico, infatti, parrebbe schermare le onde radio bloccando il segnale. In questo modo i ladri d’auto avranno ben poche chance! Anche il frigorifero offrirebbe la medesima protezione ma dato che deve sempre esser in funzione, l’umidità non gioverebbe alla chiave.

Igienizza le spugne in un batter d’occhio

Le spugne per lavare i piatti sono spesso un ricettacolo di batteri. Dovremmo buttarle dopo pochi utilizzi ma è vero peccato. Immergiamo le spugne in acqua e succo di limone. Mettiamo poi nel microonde per 60 secondi alla massima potenza. Saranno perfettamente igienizzate pronte per tante nuove stoviglie da lavare.

Ecco quindi perché tutti stanno mettendo le arance e altri oggetti nel microonde.