I ribassisti stanno avendo la meglio sull’oro, ma supporti importanti sono molto vicini

L’ottimismo che domina sui mercati azionari e il dollaro forte spingono al ribasso le quotazioni dell’oro. D’altra parte settimana scorsa avevamo osservato come, dopo 3 mesi consecutivi al rialzo, le speranze dei rialzisti si erano infrante contro 2 sedute consecutive così ribassiste sull’oro come non se ne vedevano da quasi due anni. Quindi, i ribassisti stanno avendo la meglio sull’oro. Cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni? Un possibile punto di svolta per l’oro, ma non solo, potrebbe essere la pubblicazione d i dati sull’inflazione statunitense della prossima settimana. Questi, infatti, potrebbero influenzare la traiettoria della politica monetaria della Federal Reserve con conseguenze a cascata su tutti gli strumenti finanziari.

I ribassisti stanno avendo la meglio sull’oro: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro ha chiuso la seduta del 10 febbraio in ribasso dello 0,21% rispetto alla seduta precedente, a quota 1.874,5 $. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dello 0,11%.

Time frame giornaliero

Dopo la batosta di due ribassi consecutivi con una discesa di oltre il 5%, le quotazioni dell’oro si sono stabilizzate. Le cinque sedute della settimana, quindi, sono state tutte sugli stessi livelli. Una fase laterale/ribassista che potrebbe spingere il prezzo dell’oro verso area 1.830 $. Sotto questo livello, poi, si potrebbero aprire le porte a una discesa almeno fino in area 1.750 $. Come si vede dal grafico, questo livello già in passato aveva frenato la discesa dei prezzi favorendo il rialzo che aveva poi portato ai massimi in area 1.980 $.

Solo un immediato recupero di area 1.900 $ potrebbe dare fiato ai rialzisti.

Time frame settimanale

La settimana si chiude praticamente invariata, ma sotto la resistenza in area 1.883 $. Potrebbe, quindi, essere probabile un ritorno in area 1.670 $. Una conferma in tal sensi potrebbe arrivare da una chiusura settimanale sotto 1.790 $. In questo caso le quotazioni potrebbero scendere fino in area 1.671 $. A seguire, poi, la discesa potrebbe continuare anche fino in area 1.480 $.

