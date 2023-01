Regali economici per San Valentino? Ecco alcune idee per risparmiare e sorprendere i partner

San Valentino si avvicina e l’ansia del regalo aleggia già nell’aria. Tranquilli partner, oggi siamo qui per cominciare a snocciolarvi qualche idea regalo low cost, che faccia contenta la vostra dolce metà e che non vi faccia svuotare il conto (a quello ci penserà il ristorante).

Con un budget di 20-30 € è possibile sorprendere il vostro lui o la vostra lei con un regalo romantico (ai limiti dello stucchevole) e superare questa giornata indenni. Le idee che vi suggeriamo sono perfette anche per regali dell’ultimo minuto.

Perché si festeggia San Valentino

San Valentino, come ben saprete, è la festa degli innamorati. Ma perché? Ebbene, la chiesa ha scelto questo come patrono degli innamorati per via di una leggenda. Pare che Valentino sia stato il primo vescovo a celebrare l’unione tra una cristiana e un legionario romano pagano. Questo vescovo diede anche il denaro che serviva come dote alla povera cristiana per poter essere presa in moglie. Nonostante questa leggenda affascinante, molti ritengono futile questa festa. Dopotutto chi si ama, lo fa tutto l’anno (o così dovrebbe essere). Ma altri ci tengono particolarmente, costringendo i propri partner alla ricerca spasmodica del regalo perfetto. Noi siamo del team “è il pensiero che conta”, quindi non vi suggeriremo gioielli e fughe costose alla spa. In epoca di crisi, bisogna risparmiare. E poi un sentimento profondo e puro come l’amore non si misura in euro.

Cosa regalare a San Valentino

Il primo regalo che vi suggeriamo è così romantico, che vi garantirà l’assoluzione in caso di ristorante dozzinale. Parliamo di rose, ma non le classiche rose fresche, che durano il tempo di un bacio. Bensì, parliamo delle cosiddette rose stabilizzate. Si tratta di fiori trattati in modo particolare, per garantirne la morbidezza e l’immortalità (immagine alquanto allegorica). Il prezzo di questa magia si aggira intorno ai 25€ e almeno avrete la certezza che non finirà nella pattumiera due giorni dopo. Se volete rimanere nel romantico, puntate alla vostra relazione e regalate una dolce (e pensata) box contenente le vostre fotografie più belle e memorabili (possono essere anche calamite): di applicazioni per stampe digitali ce n’è un’infinità, quindi avrete solo l’imbarazzo della scelta. Con meno di 20 € sarete certi di aver fatto breccia nel cuore del vostro e della vostra partner (e forse riuscirete a vedere qualche lacrima di commozione).

Regali economici per San Valentino per lui e per lei

Per un regalo più tradizionale potete buttarvi sui prodotti di bellezza. Un’idea originale sono le bath bomb, piccole bombe da bagno che, buttate nell’acqua della vasca, sprigionano aromi ed essenze molto rilassanti (sfruttabili anche per un bagno a due, perché no). E se siete una coppia di golosi, ottima l’idea di regalare dei cioccolatini personalizzati o una confezione da 30 pezzi della Chupa Chups. Con 8 € avrete risolto il problema del regalo a avrete una scorta di lecca-lecca a vita (beh, quasi). Potrete gustarveli davanti a una bella serie Netflix o un bel film su Prime Video e poi via alle coccole. Perciò amici, se siete già In cerca di regali economici per San Valentino, tra queste righe potrebbe esserci la risposta che state cercando. E viva l’amore!