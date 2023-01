Con lo scoppio della pandemia ormai 3 anni fa, le società operanti nel settore del tempo libero e dei viaggi hanno subito un forte contraccolpo. Nonostante la ripresa, però, non si sono ancora del tutto riallineate ai valori pre-pandemia. Basta guardare il grafico riportato qui di seguito. Da inizio anno, poi, sono tra i settori che peggio hanno fatto sul listino milanese c’è proprio quello rappresentato dal Ftse Mib All-Share Travel & Leisure. Cerchiamo, quindi, di capire quali azioni preferire nel settore Viaggi e Tempo libero.

Come si sta comportando il Ftse Mib All-Share Travel & Leisure?

Come mostrato nella figura precedente, lo scoppio della pandemia ha affossato un settore che stava facendo meglio dell’indice generale di Piazza Affari. Se, infatti, il Ftse Mib All-Share è tornato sopra i livelli di inizio gennaio del 2018, il Ftse Mib All-Share Travel & Leisure è ancora sotto di oltre il 30%.

Anche da inizio anno le cose non vanno molto bene. Con un rialzo del 3,5%, infatti, è ben lontano del rialzo di circa il 9% dell’indice di riferimento.

Il titolo Autogrill

La chiusura di venerdì 20 gennaio potrebbe avere salvato il titolo da un incrocio ribassista delle medie. Lo SwIngTrading Indicator è ancora saldamente al rialzo e, quindi, la salita delle quotazioni potrebbe continuare. Un altro indizio in tal senso arriva dall’indicatore di ipervenduto/ipercomprato RSI. Come si vede dal grafico, infatti, qualche giorno fa c’è stato un incrocio ribassista, che, però, potrebbe rientrare nelle prossime sedute.

Le raccomandazioni degli analisti vedono un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 5%.

Il titolo Italian Exhibition Group

L’impostazione del titolo è rialzista e al momento non si vedono grossi problemi all’orizzonte.

C’è, però, un aspetto che non possiamo trascurare. Gli scambi su Italian Exhibition Group sono molto ridotti. Basti pensare che nelle ultime sedute il controvalore scambiato è stato inferiore ai 10.000 €. Inoltre non va trascurato il fatto che circa il 4% delle sedute non vede scambi sul titolo.

