Con questo metodo infallibile i paccheri non si romperanno più in cottura

I paccheri si rompono e non sai più come fare? Segui questo consiglio super utile.

I paccheri sono una tipologia di pasta nata nella città di Napoli. È un tipo di pasta molto particolare, viene utilizzata per determinate ricette, in particolar modo quelle a base di pesce ma non solo. Un difetto di questa pasta è che tende a rompersi in cottura. Dunque oggi oltre a vedere come li possiamo cucinare andremo anche a conoscere un consiglio per mantenere i paccheri interi.

Paccheri con ragù di pesce spada

Per fare questo primo piatto ci serviranno:

400 g di pesce spada;

300 g di paccheri;

200 g di pomodorini;

100 ml di passata di pomodoro;

½ bicchiere di vino bianco;

aglio, sale e prezzemolo.

Il primo procedimento sarà quello di mettere in una padella antiaderente, con aglio e olio, il pesce spada. Lo cuciniamo per circa 5 minuti, girando di tanto in tanto. Successivamente andiamo a sfumare con il vino bianco, facendo evaporare bene tutto l’alcol. Adesso aggiungiamo i pomodorini e li schiacciamo un po’ con una forchetta. Lasciamo in cottura e dopodiché aggiungiamo la passata. Aggiustiamo di sale e pepe e lasciamo cucinare. Quando i paccheri saranno pronti li versiamo nella padella con il ragù e il nostro piatto sarà pronto per essere consumato.

Con questo metodo infallibile i paccheri non si romperanno più e avremo un piatto unico

Come abbiamo già detto i paccheri sono un tipo di pasta che si adatta sia a primi piatti di pesce che di carne. Ora però vediamo bene alcuni consigli che ci possono tornare molto utili.

Come preparare i paccheri

Molti chef stellati consigliano un metodo per lasciare i paccheri intatti. Praticamente si utilizza una tecnica della precottura. Bisognerà cucinare i paccheri in acqua calda, alla quale aggiungiamo un filo d’olio. Dovranno stare in cottura per circa 4 minuti. Successivamente si scolano e si lasciano raffreddare, aggiungendo altro olio in modo tale che non si vadano ad attaccare tra loro. Quando sarà il momento di servire il piatto, allora li rimettiamo in cottura in acqua per altri 4 minuti. Poi li saltiamo in padella con il sugo che abbiamo preparato. Questa tecnica può essere davvero molto utile.

Le pentole da usare e non solo

In questi casi è importante anche lo strumento che si va ad utilizzare. Quando dobbiamo cucinare i paccheri è consigliabile utilizzare una padella antiaderente. In questo modo, anche quando andremo ad aggiungere ai paccheri il condimento, non si andranno ad attaccare sul fondo. Anche per l’acqua di cottura, meglio se usiamo una pentola larga e con i bordi non troppo alti. Per quanto riguarda altri utensili da usare è perfetta la paletta di legno.

Se usassimo la forchetta è molto più probabile che il pacchero si va a rompere. Con il mestolo di legno tutto andrà liscio come l’olio. Infine è importante controllare sempre i tempi di cottura, per non far scuocere la pasta e scegliere paccheri di marca o freschi. Dunque con questo metodo infallibile i paccheri saranno ancora più buoni e speciali.