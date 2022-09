Un aspetto sul quale bisogna fare attenzione durante la gravidanza è sicuramente l’alimentazione. Mangiare bene e nelle giuste quantità, variando il più possibile gli alimenti, è infatti importantissimo per coprire i fabbisogni della mamma e del nascituro. In questo senso, dunque, è fondamentale scegliere degli alimenti che possano contenere tutti i principi attivi, come carboidrati, proteine, fibre, grassi, vitamine, sali minerali e così via.

Quali alimenti si potrebbero mangiare in gravidanza e quali andrebbero evitati

Tra i macronutrienti più importanti da assumere durante la gravidanza troviamo il calcio e la vitamina D. Entrambi, infatti, garantirebbero un corretto sviluppo osseo del nascituro e potrebbero influenzare positivamente anche il successivo sviluppo osseo durante la crescita. Inoltre, assumendo una quantità adeguata di calcio, si potrebbero prevenire parti premature o alcune patologie come la gestosi, il distacco della placenta e insufficienza renale. In generale, si consiglia quindi di assumere almeno 1.000 mg di calcio al giorno e non meno di 500 mg.

Oltre ai latticini, il calcio si può trovare in svariati alimenti vegetali, come ceci, fagioli, verdure a foglia verde e cavoli. Oppure nella frutta secca, come noci, pistacchi e nocciole; o nel pane ai cereali e nella crusca al frumento. Inoltre, potrebbero essere una buona fonte di calcio anche acque e medio-minerali.

Alimenti necessari per un corretto sviluppo del feto

Un altro minerale fondamentale è il ferro, che permetterebbe alla madre di aumentare la produzione di globuli rossi nel sangue e al feto di crescere sano. Oltre alla carne rossa, il ferro è presente nei pesci, come il branzino, e in altri alimenti proteici di origine animale, come le uova. Tra i vegetali, invece, anche qui spiccano i legumi e la frutta secca in guscio.

Infine, per un corretto sviluppo del feto e per la salute della donna in gravidanza, è importante assumere delle buone quantità di iodio e acido folico. Il primo è presente principalmente nei pesci e nei prodotti della pesca, nei cereali e nella verdura. Il secondo, invece, è abbondante negli ortaggi a foglia verde, nei carciofi, nelle rape, nei cereali, nel tuorlo d’uovo e in alcuni frutti come kiwi e fragole. In questo caso, però, si consiglia di consumare frutta e verdure fresche e possibilmente crude, o poco cotte.

Cosa non mangiare in gravidanza

Quindi, abbiamo appena visto quali alimenti si potrebbero mangiare in gravidanza. Ora, però, scopriamo quali bisognerebbe evitare. Tra questi, ricordiamo ad esempio le bibite zuccherate, come sciroppi, succhi di frutta, tisane e the solubili, integratori salini zuccherati e così via. Inoltre, bisogna evitare qualsiasi bevanda alcolica, come vino, birra, liquori e superalcolici.

Tra gli alimenti da consumare con molta moderazione vi sono quelli contenenti zuccheri semplici, come miele, marmellate, dolci, gelati e così via. Oppure bevande come il caffè che contengono caffeina. Infine, si consiglia di moderare il consumo di frutta e di non superare, possibilmente, i 300-400 g al giorno.

Lettura consigliata

Rimedio naturale per proteggere i capelli al mare togliendo il crespo