Nel nostro Paese sono oltre 32 milioni gli animali domestici che vivono nelle case degli italiani. Dati che posizionano l’Italia al secondo posto in Europa per gli animali d’affezione. Tra questi circa 13 milioni di uccelli, 8 di gatti, 7 di cani, 2 di piccoli mammiferi, 1,6 di pesci e 1,3 di rettili.

Negli ultimi anni, sempre più famiglie, hanno deciso di accogliere, nella propria vita, un animale da compagnia assumendosi responsabilità. Responsabilità non solo nella cura e nella gestione dell’animale ma anche economiche. I proprietari degli animali domestici devono, infatti, responsabilmente accudire il proprio animale e provvedere a tutte le spese necessarie.

Costi per gli alimenti e cure veterinarie sono voci di spesa che incidono notevolmente sul budget familiare. Gli animali sono membri delle famiglie e non dei beni di lusso come precisato dal Presidente dell’intergruppo parlamentare, Michela Vittoria Brambilla.

Pertanto, anche la Legge di Bilancio 2021 deve tener conto di queste circostanze. E predisporre misure idonee, non solo a favorire le adozioni, ma anche ad abbassare i costi per mantenere gli animali domestici.

Quest’oggi, infatti, i Consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno ai Lettori quali agevolazioni e bonus il 2021 riserva ai proprietari di animali domestici.

Quali agevolazioni e bonus riserva il 2021 ai proprietari di animali domestici

La Legge di Bilancio 2021 potrebbe portare con sé buone notizie per i proprietari degli animali domestici. Ma nulla è ancora certo. È necessario pazientare ancora un pò. E aspettare la fine dell’anno entro la quale il Parlamento approverà la nuova Manovra.

Il pacchetto di emendamenti alla Legge di Bilancio messo a punto, tiene conto anche delle proposte che provengono dalle associazioni di categorie nonché da quelle animaliste.

Dovrebbe, infatti, aumentare anche se di poco, il tetto per la detrazione delle spese veterinarie. Rispetto al 2020 sono previsti 50 euro in più per un totale di 550 euro da portare in detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi.

Altra richiesta è la riduzione dell’IVA dal 22% al 10% sulle prestazioni veterinarie e sugli alimenti prendendo esempio dalla Germania e dalla Spagna.

Inoltre, prevedere un assegno una tantum per gli animali ma questa volta a livello nazionale. Un’iniziativa, dunque, che coinvolga tutte le Regioni d’Italia e non solo alcune.

Non resta che aspettare il 31 dicembre 2020 e scoprire quali agevolazioni e bonus riserva il 2021 ai proprietari di animali domestici.

