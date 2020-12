Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se siamo alla ricerca di idee nuove per gli imminenti pranzi natalizi, allora segniamo decisamente questa semplicissima ricetta tra quelle da preparare. Uno strepitoso ed economico antipasto con le pizzette di erbe aromatiche, che forniranno anche quel tocco di benessere che non guasta. Non è un mistero che, addirittura, grazie al nostro orto, siamo in grado di farle praticamente a costo zero. I nostri Esperti suggeriscono la ricetta per preparare circa 25/30 pizzette.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti per preparare uno strepitoso ed economico antipasto con le pizzette di erbe aromatiche:

300 grammi di farina 0 0;

150 millilitri di acqua;

10 grammi di lievito di birra;

10 grammi di burro;

erba cipollina;

rosmarino;

salvia;

maggiorana;

sale;

zucchero;

olio extravergine di oliva.

Se non abbiamo le piantine a disposizione, andranno bene anche i classici estratti in granuli. Consideriamo di utilizzare circa mezzo cucchiaio peer ogni tipologia di erba.

La preparazione

Veloce e semplice la preparazione delle pizzette:

prendiamo una terrina nella quale andremo a inserire il burro, tagliato a pezzetti, un pizzico di zucchero e l’acqua, nella quale consigliamo di sciogliere il lievito;

iniziamo a impastare, anche a mano, inserendo il sale e l’acqua, possibilmente a temperatura ambiente;

una volta ottenuto il classico impasto vellutato, copriamolo con uno strofinaccio umido lasciamolo lievitare per un paio d’ore;

prepariamo il piano di lavoro e spolveriamolo di farina, iniziando a formare le pizzette anche semplicemente con una tazzina di caffè o un bicchierino;

in una terrina a parte uniamo tutte le erbe, aggiungendo l’olio e del sale;

prendiamo la teglia del forno, rivestendola di carta e inseriamo le pizzette, dando loro dei piccoli colpetti con le dita per schiacciarle leggermente;

spennelliamo con dell’olio e ricopriamo con le erbe aromatiche;

cuociamo per una decina di minuti a 180 °. La cottura ideale prevede che le pizzette siano dorate.

