Medici e nutrizionisti non fanno altro che raccomandarci di bere almeno due litri d’acqua al giorno.

Bere a sufficienza è importante per garantire il buon funzionamento degli organi vitali. L’acqua funge anche da depuratore del nostro organismo, fondamentale per poter restare in salute e in forma.

Tuttavia, molto spesso non apportiamo abbastanza acqua al nostro corpo con la conseguenza di disidratarlo. Questo problema riguarda chiunque, ma i soggetti più a rischio sono gli anziani, i bambini e gli sportivi. Vediamo quali sono i campanelli d’allarme che il corpo ci invia a causa della disidratazione.

Attenzione a questi sintomi che potrebbero nascondere un disturbo molto comune

Per prima cosa si avvertono difficoltà sia nella lacrimazione che nella sudorazione. Tanti sottovalutano questi due aspetti che invece sono i primi segnali che l’organismo ci manda quando è in carenza d’acqua. Allo stesso modo, un segnale ben evidente è la presenza di urine di colore molto scuro.

Dal punto di vista fisico e probabilmente anche estetico, ci sono delle parti del corpo che per prime mostrano i segni della disidratazione. Queste sono sicuramente la pelle, le labbra ed i capelli secchi.

Altri sintomi altrettanto allarmanti sono la comparsa di crampi muscolari, l’aumento della frequenza cardiaca e la sensazione di spossatezza.

Quindi attenzione a questi sintomi che potrebbero nascondere un disturbo molto comune. Vediamo adesso quali sono le conseguenze di un corpo disidratato e come prevenirle per evitare dei danni peggiori.

Le conseguenze della disidratazione

Un organismo disidratato è un organismo sofferente. L’assenza di sudorazione può portare ad un drastico aumento della temperatura corporea, con le conseguenze a tutti ben note della febbre molto alta. D’altra parte, la mancanza d’acqua può creare problemi per la circolazione del sangue e compromettere il corretto funzionamento del cuore. Nei casi peggiori, un cuore malfunzionante determina il collasso cardiocircolatorio.

L’importanza della prevenzione

La prevenzione, in questo come nella maggior parte dei casi, è fondamentale.

Non è necessario seguire tante regole, ma una sola, semplice e allo stesso tempo fondamentale: bere. Bisogna bere acqua non solo quando si ha sete, ma durante tutta la giornata. Bisognerebbe prendere la buona abitudine di avere sempre con sé una bottiglia d’acqua e sorseggiarla ogni ora.

Una piccola regola può prevenire grandi e spiacevoli conseguenze.