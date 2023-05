Chi è Isobel Kinnear, ballerina e talento di Amici: nazionalità, famiglia, fidanzato, compleanno e lacrime

Entrata nel talent Amici dopo aver sconfitto Claudia, allieva di Raimondo Todaro, conquista la maglia per il serale lavorando con la maestra Celentano. Il pubblico la ama e ha amato alla follia la sua rivalità con Maddalena Svevi che ha sconfitto in semifinale. Ecco i segreti della ballerina australiana.

Isobel Fetiye Kinnear ha 20 anni e tantissimo talento. Arriva dall’Australia e conquista il pubblico italiano. Dopo uno stage con Stefanelli dimostra tutta la grinta e la voglia di sfondare al talent della De Filippi. 32 mila followers su Instagram durante le prime puntate dello show, ora sono 216 mila i seguaci che non perdono una sua esibizione.

Ad aiutare sono stati i miglioramenti che la ballerina ha fatto con la lingua italiana. In questo modo durante il serale ha potuto raccontare della propria famiglia facendo scoprire al pubblico la sua provenienza. Anche i genitori infatti sarebbero dei ballerini e la starebbero supportando nella sua carriera direttamente dall’Australia. Isobel ha mostrato le foto durante uno special, ha parlato del fratello Joshi e della sua migliore amica Rachel. Le foto della cameretta ritraggono le persone care tra cui la nonna scomparsa da poco. Il padre, Isobel, lo chiama Big John per via del suo fisico prestante, ma ha le braccia troppo lunghe, ha raccontato la ballerina con la sua solita simpatia.

Amori e impegni

Chi è Isobel Kinnear, ballerina e talento con grandi potenzialità? Una ragazza semplice piena di passione in grado di vincere tutte le sue sfide. Prima quella per entrare nel talent, poi quella per guadagnarsi la maglia al serale. Quindi le vittorie su Maddalena con cui condivide la speranza di un futuro fatto di successi e spettacoli di prima fascia. Per molti si tratta di una vera e propria realtà. Bisogna solo attendere.

Dentro al programma di Maria De Filippi Isobel ha avuto tanti amici a cui si è affezionata. Si è anche innamorata di una cantante del team della Cuccarini, Cricca, con cui ha fatto coppia per un periodo. Nelle ultime puntate l’allontanamento che ha lasciato i fan senza parole. La concentrazione in questo momento è ai massimi livelli e anche la più piccola distrazione potrebbe essere fatale. Per gli affari di cuore ci sarà tempo.

Chi è Isobel Kinnear, ballerina e talento indiscusso del ballo

Isobel ha festeggiato i suoi 20 anni ad Amici. Per festeggiare l’evento i suoi compagni hanno organizzato una festa e architettato uno scherzo. Hanno chiamato in Australia la mamma di Isobel per farsi dire quale sia il suo dolce preferito che è la cheesecake con la nocciola, poi le hanno fatto intendere che Mattia è innamorato di lei. Pare esserci cascata la brava Isobel, dispiaciuta all’inizio, non voleva mortificare il suo compagno di ballo, sollevata alla fine quando ha saputo che era uno scherzo.

Finalista in questa edizione di Amici, Isobel non è riuscita a trattenere le lacrime quando durante un daytime le è stato mostrato un video del suo percorso nella trasmissione. A partire dal provino fatto quando aveva 16 anni, fino alla sua entrata in corsa avvenuta nel 2022. Grandi emozioni per una ragazza che fa emozionare il pubblico quando si muove con grazia sul palcoscenico.