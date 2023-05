Dopo che nel corso dei primi due mesi del 2023 le azioni Iveco Group avevano guadagnato circa l’80% rispetto alla chiusura di dicembre 2022, hanno iniziato una fase discendente che sembra non avere mai fine. Dai massimi, infatti, il titolo ha perso circa il 25% e nonostante gli ottimi conti del primo trimestre lo scenario non è migliorato. Anzi, dopo avere pubblicato i dati relativi al primo trimestre, superiori alle attese degli analisti, le quotazioni hanno accelerato al ribasso. Ma se uno dei migliori titoli azionari crolla sul Ftse Mib, cosa aspettarci per le prossime settimane?

Uno dei migliori titoli azionari crolla sul Ftse Mib: cosa aspettarci per le prossime settimane? La parola all’analisi grafica

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 11 maggio a quota 7,500 €, in ribasso del 6,02% rispetto alla seduta precedente.

Iniziamo con un dato molto significativo e per certi aspetti anche preoccupante. Un ribasso così importante, sia in termini percentuali che di volumi, non si era mai registrato sul titolo. Siamo, quindi, in presenza di un ribasso significativo che, però, potrebbe presto trovare un punto di approdo dal quale poi il titolo potrebbe ripartire al rialzo.

Come si vede dal grafico, le quotazioni sono molto vicine all’importantissimo supporto in area 7,212 €. Cosa accadrà in prossimità di questo livello potrebbe avere conseguenze molto importanti per il breve/medio periodo. La sua tenuta, infatti, potrebbe vedere il titolo ripartire al rialzo. In caso contrario, le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 5,912 €.

Allargando, poi, lo sguardo al lungo periodo c’è un dato molto importante che non va trascurato. I mesi di marzo, aprile e maggio si sono o si stanno sviluppando all’interno della barra registrata a febbraio e i cui limiti sono 7,936 € e 9,8 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo nel lungo periodo.

