Ecco cosa devono fare i genitori per proteggere i propri figli dagli incidenti di fine anno

Attenzione perchè i genitori sono responsabili dell’improprio uso dei petardi da parte dei figli, in quanto strumenti pericolosi per sé e per gli altri

Nell’attesa del nuovo anno molte persone acquisteranno una grande quantità di petardi. Quasi tutti, infatti, li utilizzano per festeggiare il passaggio dal vecchio al nuovo anno. È un’usanza che crea, di certo, un’atmosfera spumeggiante ma può essere anche fonte di tragedie.

Non a caso, solitamente, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, si verificano incidenti dovuti all’utilizzo dei botti. Inoltre, nei giorni successivi al Capodanno c’è l’ulteriore pericolo che i petardi rimasti a terra inesplosi, vengano toccati dai bambini. Di conseguenza, è davvero importante i genitori siano all’erta e adottino le dovute misure preventive. La loro funzione è quella di vigilare sui propri figli ed istruirli sulla pericolosità di questi congegni. In particolare, è loro dovere spiegargli quali gravi rischi corrono a causa dell’improprio utilizzo e dell’acquisto di petardi illegali.

Regole da insegnare ai figli circa l’acquisto dei petardi

Quindi le regole principali che i genitori devono insegnare ai figli, circa l’acquisto e l’utilizzo dei botti, sono le seguenti: – non acquistare presso rivenditori non autorizzati; – non utilizzare quelli costruiti artigianalmente in casa; – i botti certificati CE devono riportare sulla confezione la certificazione del prodotto e la categoria di appartenenza. Inoltre, vi devono essere le istruzioni sulla distanza di sicurezza da mantenere dopo l’accensione e sulle modalità di utilizzo; – sull’etichetta deve essere indicato che i petardi vanno accesi lontano da case, automobili e altri oggetti infiammabili. Inoltre, non vanno mai accesi dentro cassonetti dell’immondizia o altri contenitori. Ciò in quanto a causa dell’esplosione potrebbero liberarsi schegge pericolose, per sé e per gli altri; – non trattenere mai il petardo in mano, per nessuna ragione.

Ecco cosa devono fare i genitori se vogliono evitare incidenti gravissimi a Capodanno

Le altre regole che i bambini ma anche gli adulti devono conoscere quando utilizzano i petardi, sono ancora: – una volta accesa la miccia, lanciare subito il botto in direzione sicura, prestando attenzione che non ci siano persone o cose che si possono danneggiare; – occorre rimanere sempre vigili e responsabili durante l’impiego degli ordigni; – non avvicinarsi e non toccare assolutamente un petardo rimasto inesploso. Quindi: non prenderlo in mano, non avvicinarvisi e non provare a riutilizzarlo. Inoltre, se durante la festa, uno di essi non si accende, non insistere nell’utilizzarlo ma buttarlo via; – i bambini devono utilizzare i petardi sempre in presenza dei genitori o di un adulto. In definitiva, è davvero importante far capire ai bambini che i petardi non sono giochi ma strumenti di divertimento molto pericolosi.