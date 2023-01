Quale sorte il giorno della Befana per questi 6 segni zodiacali, oltre amore e fortuna

Ecco i 6 segni che a partire dalla Befana inizieranno a vivere un periodo positivo di risalita ed affermazione personale.

Quest’anno, l’Epifania del 6 gennaio cadrà di venerdì. Alcuni hanno avuto un Natale travagliato e inizieranno a vedere la luce a cominciare da Capodanno. Le speranze che si nutrono sul favorevole spostamento degli astri sono molte. Alcuni segni, quali il Leone, il Cancro, lo Scorpione e la Vergine, inizieranno a vedere il cambiamento positivo a partire dal nuovo anno. Qui, nello specifico, ci soffermeremo sul destino che porterà la Befana ad alcuni segni zodiacali.

Partiamo, dal primo dello zodiaco: l’Ariete, sempre proteso verso la lotta e il raggiungimento degli obiettivi. Ebbene, quest’anno ne vedrà delle belle, sia nel lavoro che negli affetti, perché sarà un anno molto positivo. La strada sarà in salita grazie all’appoggio di Giove. Mica poco?

Altri segni che per l’Epifania saranno baciati dalle stelle

Il segno dei Gemelli inizierà a vivere un momento di pace e serenità. Molti dei progetti iniziati nel 2022 vedranno realizzazione. Tuttavia, dovrà iniziare ad assumersi delle responsabilità. Ciò, però, a differenza di quanto si potrebbe pensare, servirà, una buona volta, per crescere. Terzo segno che alla Befana inizierà la risalita è il Cancro, che otterrà grandi soddisfazioni sul piano lavorativo. In particolare, si faranno avanti nuove proposte allettanti alle quali non si potrà dire di no!

Ecco quale sorte il giorno della Befana capiterà a questi 6 segni zodiacali, tra cui abbiamo la Bilancia. Infatti, si può dire che il 2023 sarà l’anno di questo segno zodiacale, che vivrà una vera e propria rinascita interiore ed esteriore. In tutti i settori, oltre quello affettivo e familiare, subiranno un’impennata. Quindi, salute, amore, lavoro, otterranno un picco positivo all’ennesima potenza.

Quale sorte il giorno della Befana toccherà a questi altri segni zodiacali

Anche lo Scorpione, a partire dalla Befana, inizierà ad andare meglio. Affaticato, provato da un anno a dir poco tremendo, questo segno è arrivato al 2023 quasi allo stremo delle sue forze. Però, attenzione, perché non è detta l’ultima parola, in quanto a partire dalla Befana la vita inizierà a sorridergli. In particolare, otterrà una rivincita sul piano lavorativo, tanto attesa e che, oramai, si considerava perduta.

Infine, passiamo al sesto ed ultimo segno: il Sagittario. Questo, grazie a Venere nel segno, inizierà a godere di un momento favorevole con il proprio partner, rinsaldando i legami già esistenti. Attenzione, però, al lavoro perché investimenti troppo avventati potrebbero condurlo a perdite economiche. È bene, dunque, mantenere cautela sugli affari e ragionare bene prima di investire molto danaro.