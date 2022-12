Gli 8 segni zodiacali che a Natale avranno una grande fortuna e si sentiranno invasi da una totale felicità

Ecco che per questi 8 segni zodiacali ci saranno momenti di grande felicità’ anche grazie all’influenza di Giove.

A Natale 2022, grazie allo spostamento di Venere e Mercurio in Capricorno, i segni di terra ne trarranno grande beneficio. La settimana in questione è arricchita da un’atmosfera calorosa e mistica e la predisposizione di tutti è positiva. Si tratta di giorni speciali, caratterizzati da un avvicinamento alla famiglia, con cui solitamente si trascorrono lunghe giornate felici e serene. Tuttavia, l’oroscopo, influenza le giornate e l’umore di ognuno di noi. Vediamo, quindi, quali saranno i segni più fortunati di questo periodo. Quello indiscutibilmente favorito è il Toro, che si sentirà super felice e pieno di amore per tutti, tanto da emanare positività in tutte le direzioni. Il suo stato d’animo sarà dei migliori vissuti e si rifletterà in tutte le direzioni. Sempre in virtù delle influenze astrali, il Capricorno vivrà un bel momento, infatti è il secondo della classifica.

Classifica dei favoriti nel periodo natalizio

Il Capricorno si sentirà amato, quindi avrà una parola buona per tutti. Tutto ciò perché, evidentemente, anche lui, come il Toro, è innamorato. Quindi, tutto attorno a lui sembra perfetto e ricoperto da un’atmosfera da sogno. Bello sognare!!!! Tra gli 8 segni zodiacali che a Natale spiccheranno abbiamo i Gemelli, che andranno in discesa fino al 7 gennaio 2023. Avranno energia da vendere sia nel rapporto con il partner che a lavoro e con gli amici. Quindi, saranno protagonisti di aperitivi e cene e, in generale, saranno votati al divertimento. In più, si sentiranno ironici e affronteranno le cose con grande senso dell’umorismo. Anche l‘Acquario non scherzerà in fortuna, collocandosi al quarto posto della classifica. Si sentirà un grande protagonista e si renderà utile preparando bigliettini di auguri e regali. Si dedicherà moltissimo a rendere felici i propri cari e per questo trascorrerà il Natale, davvero, all’insegna degli affetti familiari.

Gli 8 segni zodiacali che a Natale saranno nella classifica dei più fortunati

Al quinto posto dei segni fortunati c’è la Vergine che sarà una perfetta padrona di casa, nonostante qualche attrito qui e là con il proprio partner. Tuttavia, nel complesso il Natale sarà pieno di pace e serenità. Sesto posto è per l’Ariete che avrà Giove dalla sua parte, cioè il pianeta pianeta dell’abbondanza e della fortuna. Quindi, nonostante le idee confuse e i momenti di riflessione, potrà dirsi un segno fortunato. A seguire c’è lo Scorpione, che sarà molto sentimentale quest’anno. Sarà, comunque, un segno gioioso e con il cuore nello zucchero, grazie agli ottimi rapporti familiari. Infine, nella classifica all’ottavo ed ultimo posto c’è il Leone, con Giove a favore. La sua specialità, in questo periodo, saranno le feste e le canzoni, quindi: ballo e musica. Quindi, per questo segno le feste natalizie saranno davvero divertenti.