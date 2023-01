Inizia l’anno in leggerezza con un tiramisù senza uova né mascarpone buono anche per i vegani

Per le feste e la domenica si possono mangiare torte farcite, crostate, bignè alla crema o panettoni, pandori e colombe. A Capodanno come dessert alternativo si può preparare un tiramisù senza uova. Scopri come continuando la lettura.

Siamo ancora in un periodo di festa. Hai preparato e mangiato a Natale magari qualche piatto tipico regionale servito su una bella tovaglia. Forse hai ricevuto il regalo che tanto desideravi. Oppure sei deluso e rivenderai quello che hai ricevuto su qualche sito. Dopo le abbuffate hai sorseggiato delle tisane alle erbe, cosa che continuerai a fare fino all’Epifania. Ancora qualche giorno in serenità in famiglia prima di tornare alla routine quotidiana. Pranzi e cene proseguono e li concludi spesso con un dolce.

Nel periodo natalizio mangi torroni, panettoni e pandori. Per cambiare potresti provare a fare un tiramisù. Quello tradizionale è goloso e ricco di ingredienti come i savoiardi o strisce di pan di Spagna o altro. La crema con uova e mascarpone dona un gusto squisito.

Inizia l’anno in leggerezza con un tiramisù senza uova ma ricco di gusto

Nel caso tu sia vegano o, per altre ragioni, vorresti evitare alcuni alimenti, potrebbe servirti una variante del tiramisù. Tra gli ingredienti della ricetta troverai gli anacardi. Questi sono dei semi che avrebbero acidi grassi e antiossidanti utili al sistema cardiocircolatorio. Conterrebbero però altri elementi da evitare se si hanno problemi alla cistifellea o ai reni. Gli ingredienti per un tiramisù vegano sono:

una confezione di biscotti per vegani senza derivati animali;

senza derivati animali; 200 g di yogurt vegetale;

vegetale; 200 g di anacardi ;

; 90 g di zucchero ;

; 90 ml di bevanda vegetale (soia, avena o riso);

(soia, avena o riso); acqua calda;

estratto di vaniglia o cannella in polvere;

o cannella in polvere; cacao in polvere;

in polvere; qualche tazzina di caffè.

Come fare una variante del tiramisù

Copri gli anacardi in una ciotola con acqua calda. Lasciali ammorbidire per almeno un’ora. Scolali e lavali. In un frullatore versa gli anacardi e aggiungi lo yogurt vegetale e lo zucchero. Unisci poi l’estratto di vaniglia oppure un pizzico di cannella e la bevanda vegetale che preferisci. Aziona le lame e spegni il frullatore quando si sarà formata una crema. Prepara il caffè da 2 o 3 tazze e zuccheralo poco. Dopo che si è raffreddato, versalo in un piatto fondo. Se sembra poco, allungalo con un cucchiaio di acqua.

Inzuppa i biscotti uno alla volta, ma non troppo. Disponi un primo strato sul fondo di una teglia rettangolare. Copri poi con della crema e spolvera del cacao. Ripeti i passaggi per comporre almeno due strati. Mettilo poi a riposare in frigorifero per almeno un paio d’ore. Prima di servire il tiramisù si potrà decorare con altro cacao, magari alternandolo a del cocco grattugiato facendo delle righe. Inizia l’anno in leggerezza con un tiramisù senza uova con una crema agli anacardi. Questo dolce buono sorprenderà te e i tuoi ospiti.