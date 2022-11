Quale sarebbe il sintomo e il dolore associato alla Fibromialgia e chi si potrebbe ammalare

Di Fibromialgia si muore? È questa la domanda che si sente spesso da molti pazienti affetti da questa malattia. Ma la patologia della Fibromialgia si può curare. Ovviamente, i sintomi della Fibromialgia sono il campanello d’allarme iniziale. E poi, gli esami del sangue per Fibromialgia esistono? In realtà, con un test diagnostico e una visita medita specializzata si potrebbe risolvere il problema.

Le persone, ancora, chiedono anche come ci si accorge di avere la Fibromialgia, quali parti del corpo colpisce, chi si ammala, cosa succede al corpo e quale sarebbe il sintomo e il dolore associato alla Fibromialgia. Infatti, sentiamo spesso discutere su questo argomento. Per questo approfondiamo cos’è, quale potrebbe essere il dolore associato, chi si può ammalare e le cause.

Cos’è la Fibromialgia

La Fibromialgia è un disagio del corpo che si ripercuote anche sulla mente, tale da essere diagnosticato come una vero e proprio disturbo. Si tratta di una patologia che si manifesta attraverso dolori muscolari, rigidità, affaticamento, perdita di sonno e di memoria e umore instabile.

Farmaci, insieme ad un trattamento mirato, possono ridurre lo stress alimentato dalla Fibromialgia e aiutare a non sentire forti dolori. Dopo aver saputo cos’è, occorre capire chi si può ammalare, quali sono i sintomi associati e le cause.

Chi si potrebbe ammalare?

Le donne in età adulta si potrebbero ammalare di più di Fibromialgia rispetto a tutte le altre persone. Può aggravarsi in tempi più lunghi e compare gradualmente. Questo disturbo, inoltre, potrebbe colpire dopo un trauma oppure un’infezione. Ma quali sono i dolori associati? Ecco la risposta!

Ecco quale sarebbe il sintomo e il dolore associato alla Fibromialgia

La Fibromialgia viene valutata attraverso un punteggio che potrebbe permettere di avere una diagnosi. Il dolore associato è costante, è più generalmente, proviene dai muscoli in maniera simmetrica. Infatti, sono proprio questo i sintomi iniziali della Fibromialgia: pressione e dolore su diversi punti del corpo (tender points). Il disturbo non ha delle cause note, in compenso, alcune si sono verificate più spesso e gli esperti le hanno riconosciute come potenziali conseguenze.

Cause della Fibromialgia

Quali sono le cause della Fibromialgia? A dir la verità, non sono proprio note, come detto in precedenza. I medici ritengono che potrebbe essere un insieme di aspetti, tra cui fattori genetici e ormonali o legati a traumi psicologici.

Pare che non abbia nulla a che vedere con i cibi difficili da digerire o comunque alimenti spazzatura.

Non è associato per forza a traumi infantili ma spesso si è verificato per via di diverse forme di traumi, come quelli psicologici, come già accennato, ma anche di natura fisica.

Infine, chi soffre di Fibromialgia potrebbe avere una soglia del dolore maggiormente bassa a causa della forte sensibilità per gli stimoli dolorosi a livello mentale.