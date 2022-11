Che cos’è il Childhood trauma e come funziona il test per riconoscerlo

Ultimamente si sente spesso parlare di Childhood trauma, che in italiano significa trauma infantile. Come capire se lo abbiamo avuto è fondamentale per vivere meglio. Un trauma dell’infanzia può causare altri disagi da adulti anche se in alcuni casi viene completamente rimosso. Per questo è importante sapere se lo abbiamo subito attraverso il test Childhoom trauma e magari fare un trattamento che aiuta a superarlo. Non solo attraverso attività che non ci fanno pensare e ci fanno stare bene come lo sport che fa bene al corpo e alla mente ma in alcuni casi bisognerebbe fare una cura.

In alcune situazioni, un viaggio in due da regalare a una persona che sta soffrendo è una soluzione per distrarsi. Ma di cosa si tratta? Ecco che cos’è il Childhood trauma nel dettaglio e come funziona il test per riconoscere il trauma infantile. Per finire con una ricerca condotta da due esperti in materia.

Come funziona il test per riconoscere il Childhood trauma

Il test delle esperienze infantili è composto da una serie di domande con risposta chiusa che aiutano a comprendere se la persona che lo sta compilando ha subito un trauma infantile. Lo si fa da adulti e si tratta di un punteggio che riassume la gravità delle esperienze subite nell’infanzia.

La struttura del test Childhood è divisa in tipologie di domande, a partire da quelle personali fino ad arrivare a quelle familiari. Quindi, il punteggio 0 equivale a una probabilità molto bassa di Childhood trauma. Invece, un punteggio da 1 a 3 indica un rischio medio. Diversamente, quando il risultato indica un punto che è superiore al numero 4, significa che il benessere di tale persona potrebbe essere ostacolato dal trauma Childhood.

Che cos’è il Childhood trauma e le sue conseguenze

Il trauma infantile non è altro che la conseguenza mentale di un’esperienza negativa subita durante l’infanzia. Si tratta di un momento stressante che si verifica sotto forma di impotenza per il bambino nella fase dell’infanzia. La conseguenza, da adulti, potrebbe essere una minore capacità di elaborare le emozioni. Infatti, il trauma dell’infanzia si riconoscere con il test Childhood.

Trauma infantile o dell’infanzia

Il trauma infantile o trauma dell’infanzia, chiamato anche Childhood trauma, può condizionare la vita della persona da adulta. Allo stesso tempo, le sofferenze che subiamo quando siamo piccoli aiutano le persone ad adattarsi con il rischio di avere un vero e proprio trauma nell’età adulta. Per cui, all’inizio possono far bene ma successivamente potrebbero far male.

Massimo Biondi e Angelo Picardi, insieme hanno condotto una ricerca in merito. Il primo è Direttore del Dipartimento di Scienze psichiatriche e Medicina psicologica all’Università la Sapienza di Roma, mentre il secondo, è psichiatra e psicoterapeuta. Dallo studio è emerso, appunto, che c’è un legame tra le esperienze negative dell’età dell’infanzia e le modifiche dei comportamenti in età più avanzata.