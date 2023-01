È il prosciutto con qualità migliore tra i prodotti del supermercato, lo dicono i test

Indecisi sul prosciutto da comprare al supermercato? Ecco i risultati di alcuni test che rivelano il prodotto che si distingue per maggiore qualità.

Buono e profumato, il prosciutto è un salume tra i più consumati in Italia e si presta a tantissime ricette. Irresistibili, ad esempio, gli involtini di carne, verza e prosciutto da preparare in 5 minuti. Il prosciutto è un ingrediente d’oro anche nella golosissima torta salata senza uova. Le ricette sono di una varietà quasi infinita e nominarle tutte è impossibile. Tuttavia, in questa sede, possiamo valutare tutti gli aspetti per acquistare un buon prodotto che possa soddisfare il palato di grandi e piccini.

In particolar modo, parleremo del prosciutto cotto che si trova esposto attualmente sui banconi dei supermercati. Prima di capire qual è il prosciutto con qualità migliore tra i prodotti del supermercato, ecco qualche piccola informazione che può essere sempre utile.

Cosa guardare prima di acquistare il prodotto?

Innanzitutto, partiamo col dire che il prosciutto cotto è un salume che si ottiene dalla salatura prima e cottura dopo della coscia del maiale. Ovviamente, non tutto il prosciutto cotto è uguale.

Esiste quello di “alta qualità”, quello “scelto” e quello denominato semplicemente “prosciutto cotto”. Le diverse categorie si differenziano, innanzitutto, per il tasso di umidità (in buona sostanza per la quantità d’acqua che contengono) e anche per gli ingredienti utilizzati.

Per avere un prodotto di “alta qualità” il tasso di umidità deve essere più ridotto e tra gli ingredienti non devono comparire alcune sostanze come, ad esempio, le maltodestrine, le proteine del latte o della soia che vengono utilizzate soprattutto per amalgamare bene le parti muscolari. Inoltre, ricordiamo che oggi, le confezioni di prosciutto che troviamo al supermercato, esistono anche quelle più light (con meno grassi) e senza lattosio o glutine.

Cosa dice il CREA?

Secondo il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ente italiano di ricerca che è controllato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il prosciutto cotto di alta qualità dovrebbe avere le seguenti caratteristiche.

Composizione chimica per 100 g di parte edibile:

parte edibile 100%;

66,8 g di acqua;

18 g di proteine;

11,9 g di lipidi (quindi di grasso);

0,8 g di carboidrati;

energia, 182 kcal.

Ecco qual è il prosciutto con qualità migliore tra i prodotti del supermercato

A stilare la classifica è Altroconsumo, analizzando il miglior rapporto di qualità e di prezzo presente sul mercato. Secondo i test effettuati, il titolo di miglior prosciutto lo detiene il “Parmacotto Azzurro Prosciutto Cotto” di “Alta Qualità”. Questo prosciutto è di ottima qualità, anche se il costo si aggira intorno ai 3 euro a confezione. Il secondo posto è di “Casa Modena Liberamente Prosciutto Cotto di Alta Qualità Magro”. Questo prodotto sembra accontentare anche il portafoglio con un prezzo medio al di sotto dei 3 euro a confezione.

La classifica continua con:

Negroni Cotto Stella Prosciutto Cotto Alta Qualità;

Fratelli Beretta Puro Beretta Prosciutto Cotto Alta Qualità;

La Bottega del Gusto di Eurospin Fresche Fette Prosciutto Cotto Alta Qualità.

Discreto punteggio anche per Conad PiacerSi Prosciutto Cotto Alta Qualità e Ferrarini Prosciutto Cotto a Fette Alta Qualità.