Oroscopo, questo segno imparerà a godersi la vita nel 2023 e forse diventerà milionario: chi l’avrebbe mai detto?

Ci sono segni che inseguono i piaceri e altri molto severi con se stessi. Ma il 2023 ci riserva alcune sorprese. Con la complicità degli astri, questo segno abbandonerà il suo abituale rigore e si lascerà andare. Si sentirà trasformato e leggero e saprà cavalcare le occasioni. Che è poi anche il modo migliore per diventare milionari. Andiamo a scoprire se è il tuo

L’anno è iniziato da poco ma, prima ancora che cominciasse, abbiamo cominciato a interrogare le stelle sul nostro futuro. Quale sarà il segno più fortunato? E quello più sfigato? Chi diventerà più ricco? Difficile rispondere con precisione, anche per l’astrologia. Ci saranno sicuramente per tutti i segni dei cambiamenti e la possibilità di cogliere delle occasioni. Secondo l’oroscopo, questo segno imparerà a lasciarsi andare e a godersi la vita. Che non è cosa da poco. Lui così rigoroso e intransigente, amante della solitudine e inavvicinabile. Chi l’avrebbe mai detto?

Un segno tostissimo

Può capitare che qualcuno non si riconosca nelle caratteristiche del proprio segno zodiacale. D’altronde, ognuno di noi è un cocktail unico tra il segno solare e l’ascendente, il pianeta che lo governa e le influenze dei vari astri che transitano nel suo cielo. Tanto che in alcuni periodi può succedere di sentirsi come un pesce fuor d’acqua. Ma gli astrologi ci rassicurano: ci sono moltissime coincidenze anche se non sempre palesi.

C’è un segno, in particolare, famoso per essere estremamente serio e controllato. Stiamo parlando del Capricorno, il decimo segno dello zodiaco. Non lascia mai trapelare le sue emozioni e qualche volta sembra preferire la solitudine alla compagnia degli altri. Non ha bisogno di nessuno lui e fila dritto per la sua strada. Chi lo conosce sa che preferisce passare il tempo appartato e silenzioso e non si lascia sedurre dalle frivolezze. Ha un fare gentile e garbato, ma non lasciamoci ingannare: dentro è tostissimo.

Oroscopo, questo segno imparerà ad assaporare i piaceri della vita

L’oroscopo del 2023 prevede dei cambiamenti abissali. Il rigorosissimo Capricorno si lascerà andare alle meraviglie del Mondo e imparerà a farsi delle concessioni. Perderà un po’ della sua seriosità, ma alla fine sarà contento anche lui. Saturno e Giove entreranno nel suo segno e produrranno il miracolo. Tutto diventerà più facile. Sbocchi professionali, incontri interessanti, avanzamenti sul lavoro, armonia nella vita di coppia.

Il Capricorno imparerà a oziare, a rallentare il ritmo, a fare cose rilassanti. Ma come? Non era multitasking? Non lo sarà più. Inizierà ad assaporare la vita e a coltivare attività piacevoli. Ascolterà la musica, si concederà una passeggiata all’aria aperta, forse praticherà il birdwatching. Si allenerà a non fare niente o si concederà un bel corso di meditazione.

Diventerà anche milionario?

Questo non lo sappiamo, però è sulla buona strada. Le carte ci sono e bisogna solo saperle giocare. I pianeti spingono in quella direzione e il Capricorno non difetta certo di capacità professionali o di ambizioni personali. L’esperienza delle persone molto ricche ci insegna che, per un conto in banca con cifre stratosferiche, occorrono talento e buone idee, certo, ma anche la capacità di divertirsi e di assaporare la vita. Il mix che permette di raggiungere il successo senza lasciarsi sopraffare dalla fatica. Forse per il Capricorno è la volta buona.