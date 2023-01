Quali sono i segni zodiacali più tirchi di tutti: ecco la classifica, ci sei anche tu?

Conti separati, mai un regalo costoso e poche cene fuori. Conosciamo tutti almeno una persona così attaccata al denaro quasi in modo morboso. Ecco chi sono i segni dal braccino corto che non spendono mai un euro se non sono costretti

C’è una grossa differenza tra chi è parsimonioso e bravo a risparmiare e chi invece è tirchio e taccagno. Se non si hanno molti soldi a disposizione è giusto calibrare le spese, anche in vista di grossi acquisti. Ma ci sono alcune persone che pur potendo spendere non ne vogliono sapere di tirare fuori i soldi. Appena sono costretti a farlo quasi vanno nel panico, anche solo per offrire un aperitivo al partner. Come stanare i più tirchi di tutti? Ecco, l’oroscopo può indicarci i segni più intelligenti o più fedeli, ma anche i più taccagni.

Scordiamoci regali e spese folli, soprattutto con un partner del Cancro

Il Cancro non vuole proprio saperne di buttare soldi in regali, fiori, gioielli e quant’altro. Le spese folli non fanno proprio per lui, anzi preferisce proprio non tirare fuori un euro. Lo riconosciamo nella compagnia perché ha ancora la felpa che portava al liceo e non la indossa certo per nostalgia. Potrebbe permettersi qualunque cosa con lo stipendio che prende, ma preferisce tenere tutto in banca.

Un altro segno parecchio tirchio è sicuramente il Capricorno, ma in questo caso meglio fare una precisazione. Passa sempre per chi non vuole spendere, ma in realtà è un segno molto razionale. Evita le cose futili per avere il denaro necessario per le cose più importante. È il partner ideale perché non ci regalerà fiori ma probabilmente non avremo problemi a comprare casa insieme.

Quali sono i segni zodiacali più tirchi: ecco chi troviamo sul podio

Al terzo posto troviamo il segno del Toro, che più che tirchio è un gran risparmiatore. Non ama le spese inutili e si tiene alla larga quando si tratta di buttare soldi per vizi o stupidaggini. Ma quando si tratta di tirare fuori cifre anche grosse per le sue passioni non si fa assolutamente problemi. Quindi, se l’abbiamo come partner riceveremo pochi regali ma parecchio pensati e piuttosto costosi.

Al secondo posto troviamo lo Scorpione, un segno che si preoccupa eccessivamente per le finanze. È uno dei segni più ambiziosi ed è pronto a rinunciare alle cose che ama piuttosto che spendere cifre elevate. Questo lo rende bravo a mettere da parte i soldi, ma su alcune cose sarebbe meglio non risparmiare.

Infine, sul gradino più alto del podio troviamo il segno dell’Acquario. La strana caratteristica dell’Acquario è che vive di estremi, può essere il più tirchio o il più spendaccione. Influenzato profondamente dall’ascendente, quando le stelle si allineano non sperpera denaro per nulla al Mondo. O meglio, forse per sé, ma non se ne parla proprio di tirare fuori il portafogli per amici e partner.

Ecco che abbiamo visto quali sono i segni zodiacali più tirchi secondo l’oroscopo, ci siamo anche noi?