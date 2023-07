Ecco quali sono le città e i luoghi più instagrammabili in Italia secondo le ultime indagini

I post fanno migliaia di like, i followers che seguono le tendenze riguardanti le città italiane sono milioni, strade, portoni, quartieri e installazioni stanno ai primi posti delle classifiche. Il turismo passa attraverso i social e questa moda non riguarda solo i più giovani. Ecco quali sono le città e i luoghi più instagrammabili.

È Firenze la città più instagrammabile d’Italia secondo la ricerca effettuata a fine 2022 dall’agenzia Extreme. Il social media diventato famoso grazie alle foto ha registrato un boom di visualizzazioni riguardanti il capoluogo toscano non solo tra gli italiani ma anche tra i turisti stranieri. I post hanno come protagonisti il Duomo e Piazzale Michelangelo che sono molto apprezzati. Ma l’Italia e le sue ricche regioni devono ancora recepire che molte delle scelte che consumatori e turisti di ogni età fanno tutti i giorni sono influenzati dai social. Regioni come la Toscana potrebbero trarne benefici che sono ancora tutti da scoprire.

Anche Napoli è presente su Instagram con numeri da record. Ai primi posti per numero di foto però non ci sono i Quartieri Spagnoli ma Capodimonte e il Belvedere Martino. La prima perché è la prospettiva più alta da cui ammirare la città e la seconda perché si trova nel punto di alto del Vomero e regala una vista mozzafiato.

Ecco quali sono le città e i luoghi che i turisti amano

Ecco quali sono le città più instagrammabili. Roma, la capitale, occupa le prime posizioni. Tra le foto più apprezzate, se escludiamo Colosseo e San Pietro, troviamo luoghi davvero interessanti. Come la Galleria Doria Pamphilj, la Centrale Montemartini, la Casina delle Civette e l’Ara Pacis.

A Milano spopola via Lincoln, la strada colorata tra via Archimede evia Premuda, la Fondazione Prada e l’Installazione di Carsten Holler, il cortile ottagonale di Casa Rossi. Molti di questi posti sono affascinanti ma poco conosciuti e hanno trovato la ribalta grazie a Instagram e Tik Tok. Tra i luoghi più fotografati e postati in Italia troviamo poi le 3 Cime di Lavaredo in Trentino, il Forte di Bard in Valle D’Aosta e l’Isola di Burano in Veneto. Sono presenti anche le isole maggiori cioè Sardegna e Sicilia. Cala Mariolu e Isole Eolie si trovano ai primi posti.

Non mancano i laghi

Ecco le città e i luoghi, ma non possono mancare i laghi più instagrammabili d’Italia. La penisola è ricca di bacini che sono autentici capolavori della natura e anche d’estate i turisti li prendono d’assedio. Il Lago di Braies situato nei pressi della Val Pusteria occupa il quarto posto con 487 mila menzioni. Al terzo posto troviamo il Lago Maggiore al confine con la Svizzera con 1 milione e 300 mila menzioni.

Secondo posto per il Lago di Como, con i suoi borghi e le sue montagne ha racimolato 1 milione e mezzo di visualizzazioni. Al primo posto come lago più instagrammato c’è il Lago di Garda. Con oltre 3 milioni di menzioni è non solo il lago più fotografato e postato sui social ma anche uno dei posti in assoluto più apprezzati dai turisti italiani e stranieri. Una destinazione ottimale per chi non ama il mare o non può andarci ma non vuole privarsi di un tuffo in questa estate rovente.

