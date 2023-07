Nel salvadanaio non ci sono i soldi per un viaggio alle Maldive? Ecco l’alternativa più vicina ed economica

Si trova a 30 chilometri da Roma ed è balzata agli onori delle cronache, la spiaggia assimilata alle Maldive ma dai costi nettamente inferiori. Comoda da raggiungere può vantarsi di un riconoscimento importante che è toccato prima anche a Nika Island la meta paradisiaca che tutti i turisti sognano. Nel salvadanaio non ci sono i soldi? Ecco una bella alternativa vicino a noi.

Si chiama Singita Miracle Beach ed è la spiaggia proclamata Spiaggia Gentile dell’anno. Si tratta di un premio attribuito alle mete che promuovono la gentilezza come valore portante per i turisti, le Maldive lo hanno vinto per primi e ora tocca anche all’Italia. A Fregene, a pochi chilometri da Roma, si trova una spiaggia che promuove progetti culturali e sociali che il movimento Italia Gentile considera fondamentali. Il movimento italiano è collegato a quello internazionale chiamato International Kindness Movement fondato dal biologo naturalista Daniel Lumera con l’appoggio dell’Organizzazione di volontari di My Life Design.

Lo scopo della spiaggia è quella di promuovere la gentilezza e fare in modo che le persone vengano trattate come risorse preziose per salvaguardare la natura attraverso la socializzazione intelligente. Le parole chiave nella spiaggia Singita sono persone, arte, natura e la filosofia del sii gentile. Il gruppo Singita è presente a marina di Ravenna, a Malta e in tanti altri posti che fanno dell’ospitalità un punto di forza.

A due passi da casa

Nel salvadanaio non ci sono i soldi, ma vicino casa c’è un posto tutto da scoprire. Non roviniamoci le vacanze se non siamo riusciti a comprare un volo per le Maldive. Andiamo a visitare la spiaggia Singita a Fregene, certificazioni ambientali, tramonti spettacolari da ammirare in compagnia anche distesi sui teli, tantissima musica e atmosfera con ottimi drink e buon cibo. Sembra di tornare indietro nel tempo quando negli anni Sessanta stare insieme era un must e non esistevano distrazioni tecnologiche. Si respira aria di novità e tanta voglia di fare amicizia.

Tutto questo viene espresso non solo con la bellezza del posto ma anche con l’arte. Dipinti, frasi, pensieri, è possibile esprimersi in tutti i modi possibili e immaginabili e non si passa inosservati in questa comunità che ama la natura e il benessere. Numerosi progetti solidali appoggiano la ricerca e l’educazione anche con la diffusione del concetto di Scuola Gentile nelle scuole italiane. Sono valori che possiamo fare nostri spendendo il tempo in questo meraviglioso contesto.

Nel salvadanaio non ci sono i soldi per attraversare l’Oceano, ma non ne abbiamo bisogno

È Fregene la prima Spiaggia eco-friendly d’Italia simile alle Maldive. In quella spiaggia è possibile incontrare numerose personalità dello spettacolo e dell’arte che fanno una visita al Singita Miracle Beach per assaporare un po’ di questa atmosfera vacanziera diversa dal solito. È possibile meditare con la cuffia, assistere al rito del gong, effettuare il saluto al sole che tramonta.

Dopo Nika Island alle Maldive, prima isola gentile del Pianeta, ora è il turno di Fregene promuovere un nuovo tipo di turismo. Al posto di quello di massa frenetico e distruttivo, in questa spiaggia si è scelto di vivere in armonia con la natura, di prendersi il tempo necessario per godere degli spettacoli che la natura ci regala. Al calare della sera ci si lascia andare al rumore del mare, del brusio delle tante persone che vogliono condividere momenti di gioia. Ma anche alla musica che fa da contorno e che accompagna numerose piacevoli ore di libertà.

