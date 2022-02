Nel report di dicembre facevamo notare che, nonostante le difficoltà, le speranze dei rialzisti passavano per il recupero di un livello chiave in area 0,0967 euro. Purtroppo le speranze si sono mostrate vane tanto che il titolo ha perso un ulteriore circa 40%. Ricordiamo che con la rottura del livello chiave indicato nei precedenti report in area 0,13 euro, le quotazioni di KI Group avevano deciso di accelerare al ribasso dopo un timido tentativo di recupero. Va anche detto, poi, che il ribasso di KI Group viene da lontano. Basti pensare che negli ultimi 3 anni le quotazioni hanno perso il 95%.

Andiamo ora a vedere perché comprare azioni KI Group adesso potrebbe essere conveniente. Come si vede dal grafico le quotazioni sono a contatto con il fortissimo supporto in area 0,0517 euro (I obiettivo di prezzo). Vista l’importanza di questo livello dovremmo assistere a una forte accelerazione direzionale.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al rialzo, invece, si può pensare a un’inversione rialzista nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,0795 euro. In questo caso si potrebbe rivedere il titolo sopra area 0,1 euro.

Avvertenze

Prima di concludere un’importante avvertenza. La capitalizzazione di KI Group e di poco inferiore al mezzo milione di euro. Normalmente il controvalore scambiato giornalmente è inferiore ai 20.000 euro. Quando, però, si accende l’interesse sul titolo i volumi possono anche decuplicare facendo esplodere la volatilità. Si comprende, quindi, come con piccoli capitali sia possibile far fare alle quotazioni grosse variazioni di prezzo. A testimonianza di ciò ricordiamo che KI Group è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 10% a settimana. È altresì importante notare che volatilità settimanale di KI (10%) è stata stabile nell’ultimo anno, ed è ancora superiore al 75% dei titoli italiani.

Il consiglio, quindi, è non esporsi con grosse somme su questo titolo azionario in quanto si potrebbe andare incontro a grosse perdite in conto capitale.

Perché comprare azioni KI Group adesso potrebbe essere conveniente: le indicazioni dell’analisi grafica

KI Group (MIL:KI) ha chiuso la seduta del 16 febbraio a 0,0598 euro in rialzo del 6,79% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale