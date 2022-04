Pasqua è arrivata e molti di noi hanno aperto le uova di Pasqua di cioccolato. Questa dolce tradizione si ripete ogni anno puntuale nelle case degli italiani. Dopo il primo entusiasmo di mordere il cioccolato, spesso gli avanzi rimangono a lungo nei cassetti in attesa di essere mangiati. Oggi vedremo un modo furbo per evitare sprechi e usare questi ritagli in eccesso. Ecco come riciclare il cioccolato delle uova pasquali e preparare un dolce in pochi minuti.

Il segreto per creare una crema morbida senza grumi

Quando abbiamo avanzi di cioccolato che vogliamo usare per preparare dei dolci, dobbiamo scioglierli con il calore. La procedura da seguire è ridurre in piccoli pezzi il cioccolato e metterli in una pentola di acciaio. Ora dovremo riscaldare a bagnomaria il cioccolato tenendo il fuoco basso e mescolando con una posata in legno. Il segreto per ottenere una crema liscia e senza grumi è di aggiungere un goccio di materia grassa vegetale, come della margarina o dell’olio di girasole. Mai aggiungere, invece, del latte o del burro perché creeremo dei grumi. Una volta che la crema di cioccolato sarà pronta, possiamo procedere con la nostra ricetta. Useremo la crema come ripieno per una versione mini della torta Mont Blanc.

Per i nostri dolci avremo bisogno di marmellata di marroni, panna montata e dei biscotti digestive. In alternativa ai biscotti digestive possiamo usare altri tipi di biscotti croccanti di medio spessore. Avremo anche bisogno di un sac à poche per distribuire la panna e la crema di marroni.

Ecco come riciclare il cioccolato delle uova pasquali con una dolcissima ricetta facile e veloce

Possiamo iniziare a sovrapporre tre biscotti in un pirottino di medie dimensioni. Ogni strato sarà intermezzato da un ripieno di crema al cioccolato. Quando la crema si sarà solidificata potremo procedere al topping delle nostre tortine. Potremo spalmare con il sac à poche uno strato di crema di marroni. Poi possiamo concludere con un po’ di panna montata che copra la crema. Possiamo terminare la nostra creazione con una spolverata di cannella e di cacao amaro in polvere. In pochi minuti e con un minimo sforzo abbiamo preparato i nostri tortini al sapore di cioccolato e castagne. Possiamo ora gustarli bevendo una tazza di tè o una coppa di vino.

