Non si può negare che come indicano diversi investitori quasi tutti gli oscillatori in circolazione riconosciuti dagli addetti ai lavori come validi e abbastanza attendibili, indicano che si siano accumulati un livello di ipercomprato superiore alla norma. Frattanto, il Vix che nei giorni scorsi aveva registrato escursioni intraday anche superiori all’8% non ha generato segnali di ulteriore rialzo. Quale direzione vuole prendere Wall Street? Dai minimi dell’ottobre scorso il rialzo è ben superiore al 20%.

Johnson & Johnson ha annunciato che comprerà per 13 miliardi di dollari Shockwave Medical

La multinazionale statunitense, ha annunciato l’acquisizione di Shockwave Medical, un’importante azienda di dispositivi medici specializzata in tecnologie per i trattamenti cardiovascolari, per 13,1 miliardi di dollari. Johnson & Johnson pagherà agli azionisti di Shockwave 335 dollari per azione. Questa operazione rientra nella strategia più ampia della società di espandersi nei settori più promettenti delle tecnologie mediche. Nel 2022, ha già acquisito Abiomed per 16,6 miliardi di dollari. La divisione di tecnologie mediche di Johnson & Johnson è diventata cruciale per l’azienda, registrando vendite per 30,4 miliardi di dollari nel 2023, il 35% dei ricavi totali, superando i settori tradizionali come quello dei farmaci e della diagnostica.

Come veine giudicata la società Johnson & Johnson dal consenso degli analisti?

Secondo i dato ripresi dal sito Marketscreener, i giudizi degli analisti sono i seguenti:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 22

Ultimo prezzo di chiusura 152,4 USD

Prezzo obiettivo medio 175,4 USD

Differenza / Target Medio +15,10%.

Studio del grafico

La tendenza in corso segna su base mensile la formazione in corso di minimi e massimi decrescenti e potrebbe continuare a guardare l’impostazione dell’Alligator indicator sullo stesso time frame.

Fino e a quando rimarrà in corso la tendenza ribassista, le azioni sembrerebbero puntare alla trend line che passa attualmente in area 140 dollari circa. Questa linea è stata fatta partire dai minimi del marzo 2023 e fatta passare da quello dell’ottobre dello stesso anno. Al momento solo ritorni sotto 163,31 potrebbero pregiudicare questa ipotesi.

Quale direzione vuole prendere Wall Street? Come regolarsi per mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione del giorno 9 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.883,67

Nasdaq C.

16.306,64

S&P500

5.209,91.

Al momento la tendenza continua a essere rialzista. Inizio di un ritracciamento, questo secondo i nostri algorttmi, se le chiusure delle contrattazioni dei prossimi giorni saranno inferiori ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.760

Nasdaq C.

15.951

S&P500

5.200.

Al momento non si ravvisano swing ribassisti e nemmeno divergenze negative sui nostri oscillatori. Vedremo cosa accadrà da oggi in poi. Per il momento, sembra che ci sia semaforo verde per nuovi rialzi.

