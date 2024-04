Come abbiamo precedentemente illustrato su queste pagine, Lisbona è una delle città europee meno costose in cui vivere. Specialmente se si considera che è la capitale di uno Stato, cioè il Portogallo, e la si paragona con città come Roma o Parigi. Queste ultime sono infatti note per il costo esorbitante della vita, che fa sì che davvero poche persone possano trasferirsi lì e condurre un’esistenza dignitosa. Oggi vedremo invece quanto costa andare in vacanza nella splendida Lisbona, una città la cui popolarità è sempre più in crescita.

Ecco svelato quanto costa una vacanza a Lisbona

Hai mai pensato di fare una vacanza a Lisbona? Ecco svelato quanto costa recarsi lì. Prima di tutto, cerchiamo di capire quanto costa il viaggio in aereo. Come sempre, per risparmiare raccomandiamo di recarsi lì in bassa stagione e di prenotare con largo anticipo. Andare e tornare da Lisbona può costare dagli 83 ai 153 euro nella migliore delle ipotesi. Invece, se si prenota per una data prossima, si potrebbe anche finire per pagare sui 400 euro. Insomma, meglio programmare il proprio viaggio mesi prima.

Mangiare, dormire e spostarsi in questa splendida città

Per risparmiare consigliamo di alloggiare in un ostello o dormitorio, dove si potrebbero pagare anche soli 35 euro a persona a notte. Una colazione con caffè e dolce costa circa 3 euro. Invece, una cena può costare dai 25 ai 45 euro a persona in un ristorante di media fascia.

Si ricorda, inoltre, che è usanza lasciare una mancia del 10% rispetto al prezzo totale e dunque bisogna considerare anche quella. I trasporti, per fortuna, non sono molto costosi. Un biglietto per il tram costa circa 3 euro e un viaggio in taxi dall’aeroporto ad uno dei quartieri principali, Baixa, ha un costo variabile dai 12 ai 15 euro. Per risparmiare, si consiglia di scaricare l’app Uber o Bolt e prenotare i taxi da lì.

Come abbiamo visto, Lisbona è molto meno cara di tante città europee. Ti consigliamo tuttavia di applicare i piccoli consigli che ti abbiamo dato, in modo tale da poter risparmiare senza rinunciare ad una vacanza di qualità. Si ricorda, inoltre, che nel calcolo finale delle spese sono da considerare anche i biglietti per accedere a musei e attrazioni di questa splendida città.

