Vuoi fare un viaggio a Bali? Ecco quanto devi aspettarti di spendere

Bali è una nota isola indonesiana spesso meta di turismo. Infatti, vanta splendide attrazioni ed è anche perfetta per gli amanti del surf, che possono dilettarsi in questo divertente passatempo. Si tratta inoltre di un’isola che ospita anche città colme di divertimenti, che ogni anno attraggono giovani adulti alla ricerca di svago. Ma quanto costa andare in vacanza lì? Scopriamolo.

I giovani amano visitare luoghi come Mykonos, Dubai e Amsterdam. Pertanto, scelgono spesso di andare in vacanza lì. Un’altra delle mete più gettonate è però Bali ed è per questo che ci si potrebbe chiedere quando costi andare in vacanza lì.

Vuoi fare un viaggio a Bali? A breve ti sveleremo quanto dovresti aspettarti di spendere. Ricorda, però, che molto dipende dai comfort coi quali scegli di viaggiare e dai luoghi in cui alloggi, nonché dal cibo che consumi. Ovviamente, mangiando in un fast food ogni giorno o prediligendo lo street food spenderai molto meno rispetto a qualcuno che, invece, mangia tutti i giorni al ristorante.

Vuoi fare un viaggio a Bali? Ecco quanto costa

Escludendo il costo dell’aereo, un viaggio di dieci giorni a Bali potrebbe costare sui 500-600 euro. Tuttavia, questa cifra potrebbe non essere superata solo se scegli di mangiare in modo essenziale, senza concederti troppi sfizi.

Invece, si spendono 1000 euro a persona circa mangiando ogni giorno al ristorante e alloggiando in un albergo piuttosto che in ostello. Il costo di un alloggio in un dormitorio, invece, va dai 3 ai 20 euro a notte a seconda della collocazione. Quello di un albergo oscilla tra i 20 e i 40 euro a notte.

Qual è il prezzo del volo

A costare molto, però, è proprio il volo. In alta stagione, un biglietto di andata e ritorno per Bali può arrivare a costare anche 1.200 euro. Meglio optare per andare lì durante la bassa stagione, cioè tra ottobre e marzo. In quel caso, prenotando con largo anticipo, si spenderebbero ”solo” 500-750 euro.

Insomma, se si presta un po’ di attenzione si può spendere relativamente poco per un viaggio a Bali, sebbene non sia certamente adatto a tutte le tasche. Il problema, come abbiamo visto, non è tanto mangiare e alloggiare quanto più il costo del volo, che può essere proibitivo per molti, specialmente per i turisti più giovani.

