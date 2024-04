Bank of America raccomanda Warner Bros. Discovery. Come valutano la società gli altri analisti?

I mercati americani sono arrivati in un punto nodale e questa settimana potrebbe dare indicazioni fino a tutto il mese di aprile. INizerà un ribasso oppure si continuerà al rialzo? Il rialzo verrà sostenuto da una rotazione settoriale? Vedremo quindi le aizoni legate all’Intelligenza Artificiale ritracciare per lasciare spazio ad altri settori? Potrebbe salire ora il settore enegretico traindato dalla forza del petrolio come sostengono gli analisti di Mizuho? Frattanto Bank of America raccomanda Warner Bros. Discovery

Bank of America ha evidenziato il potenziale di investimento trascurato offerto da DC Comics a Warner Bros. Discovery (WBD) in una recente analisi. Gli esperti finanziari mantengono la raccomandazione di acquistare le azioni della società, fissando un prezzo obiettivo di 14 dollari. Prevedono che il portafoglio di attività di WBD, insieme al previsto rimbalzo dei ricavi pubblicitari e all’introduzione del servizio di streaming Max in America Latina ed Europa prima delle Olimpiadi estive di quest’anno, spingerà il prezzo delle azioni.

DC Comics dovrebbe essere il motore principale della crescita, grazie a un team competente e a una collezione di proprietà intellettuali sottoutilizzate. Si prevede che questa strategia influenzerà le divisioni dell’azienda, tra cui cinema, servizi diretti ai consumatori, beni di consumo e intrattenimento interattivo. Un nuovo film su Superman nel 2025 sarà seguito da una narrazione che collegherà i vari personaggi dell’universo DC.

Bank of America prevede che le reti televisive via cavo giocheranno un ruolo chiave nella capitalizzazione di questo potenziale, considerando il successo dei reality show. Anche se originariamente trasmessi in televisione tradizionale, questi programmi vengono distribuiti anche attraverso piattaforme di streaming e canali televisivi gratuiti. Inoltre, gli esperti finanziari sono ottimisti sulle prospettive di generazione di entrate per la CNN, prevedendo un mix di abbonamenti diretti ai consumatori, pubblicità, sponsorizzazioni e attività giornalistiche.

Bank of America raccomanda Warner Bros. Discovery (WBD). Come valutano la società gli altri analisti?

Abbiamo preso i dati dal sito Marketscreener:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 29

Ultimo prezzo di chiusura

8,32 USD

Prezzo obiettivo medio 13,72 USD

Differenza / Target Medio +64,94%

Il consenso quindi stima una sottovalutazione attuale di circa il 65%.

La nostra analisi grafica

Dopo aver segnato un massimo nell’anno 2021 a 78,14, da quel livello è partito un vero e proprio capitombolo ribassista fino ai livelli attuali. Intorno ai prezzi delle ultime settimane stazionano passa una trend line fatta partire dai minimi del 2017 e pasannte da quelli del 2023. Primi segnali di forza sopra 9,275.

