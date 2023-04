Mentre i mercati azionari europei sono a ridosso dei massimi raggiunti nel 2022, Wall Street si è portata sotto resistenze dinamiche di breve termine. Cosa accadrà da ora in poi? Le variabili in gioco sono tante dal punto di vista macroeconomico, ma dopo la correzione del mese di marzo, i grafici potrebbero vincere questa scommessa e partire per una forte fase rialzista fino al mese di agosto (giorno 4 scadrà un nostro importante setup annuale). Quale direzione prenderanno da ora in poi i mercati azionari?

Calcoli statistici

Dal punto di vista macroeconomico sembra profilarsi all’orizzonte un atterraggio morbido dell’economica, piuttosto che una recessione economica come paventata da alcuni. Questo signficherebbe che crescita economica e inflazione e tassi si stanno ben bilanciando, e che le Banche centrali stanno svolgendo un ottimo lavoro. Una prima conferma dovrebbe venire proprio dalla pubblicazione in corso delle trimestrali delle società americane. Vedremo poi cosa accadrà.

Oltre a questi elementi si sommano altri aspetti che provengono dallo studio delle serie storiche dal 1898 in poi. Il periodo da aprile ad agosto 2023 dovrebbe essere molto positivo, e sconfessare almeno per quest’anno il ciclico “sell in may and go away”.

Torniamo al breve termine e a studiare i livelli di supporto della tendenz arialzista in corso.

La seduta di contrattazione del 14 aprile ha chiuso ai seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

15.935

Eurostoxx Future

4.331

Ftse Mib Future

27.376

S&P500

4.137,64.

Ecco quali sono i livelli che manterranno il trend al rialzo nei prossimi 2/3 giorni di Borsa aperta:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.224

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.068.

La prossima settimana dovrebbe essere positiva, e si dovrebbe aprire sui minimi e chiudere sui massimi. Al momento non vediamo particolari pericoli, e la tendenza potrebbe essere messa in discussione soltanto dalla rottura dei supporti indicati.

