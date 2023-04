Hai piedi e talloni così screpolati che tiri i fili a tutte le calze? Metti da parte le creme e prova il metodo di Giovanni Storti con cui non spenderai neanche 1 euro!

Hai provato tutte le creme possibili e immaginabili per i tuoi talloni spaccati ma niente sembra funzionare? La soluzione è sotto i tuoi occhi, e la vedi tutti i giorni nella tua cucina.

Molti di noi hanno il fastidiosissimo problema dei talloni screpolati e dei piedi pieni di calli. Questi ispessimenti della pelle altro non sono che il risultato delle sollecitazioni e degli sfregamenti subiti dal piede, in diversi casi. Pensiamo, ad esempio, a quando stiamo in piedi tanto tempo, o a quando teniamo le scarpe chiuse per diverse ore al giorno. Entrambe queste situazioni sono solo il culmine di tanti altri episodi che fanno soffrire i nostri piedi.

Tutte le parti dure o bianche dei nostri piedi, infatti, sono una sorta di “richiesta d’aiuto” che i nostri piedi ci stanno mandando. In questi casi, le strade percorribili sono 2. Si corre dall’estetista, per farsi fare la classica pedicure, oppure si prova a prendersi cura dei propri piedi a casa, rischiando di commettere alcuni degli errori più comuni.

Eppure, il metodo più semplice per ottenere piedi nuovamente morbidi e delicati come li avevamo un tempo è più immediato di quel che pensiamo. In tutte le cucine, infatti, c’è un ingrediente davvero unico, con cui potremo ridare bellezza ai nostri piedi. Si tratta di un prodotto di riciclo, a cui non penseremmo mai.

Hai piedi e talloni così screpolati che tiri i fili a tutte le calze? Usa questo prodotto naturale che cambierà radicalmente l’aspetto della tua pelle

Cosa c’entra Giovanni Storti con il rimedio più utile per restituire morbidezza ai piedi? Apparentemente nulla, eppure un legame c’è. Il comico dello spassoso trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”, oltre ad essere un uomo divertentissimo, è anche un grande appassionato del verde.

Questo amore e questa cura nei confronti dell’ambiente, l’ha portato ad accumulare diverse conoscenze in questo ambito. Sui social Giovanni si diverte a dispensare consigli utili su come trattare le nostre piante, ma non solo. I suoi suggerimenti vertono anche sul riciclo, tematica importantissima per chi ha a cuore il nostro pianeta.

Non butteremo mai più questo ingrediente

Tra i suoi tanti consigli, Giovanni Storti ha suggerito un metodo davvero utilissimo per chi ha i piedi secchi e screpolati. Invece delle solite creme e lozioni varie che, spesso, si rivelano inefficaci, Giovanni ha svelato un

segreto che in pochi conoscono. A suo dire, infatti, fare un bel pediluvio nell’acqua di cottura della pasta o, meglio ancora, del riso, sarebbe oltremodo rigenerante per i nostri piedi.

Un concentrato di componenti benefiche

L’acqua di cottura della pasta contiene amido e sali minerali, e sprecarla sarebbe un vero e proprio peccato. Sui piedi, l’amido ha un effetto lenitivo e idratante, per cui riuscirà ad ammorbidire senza fatica tutte le parti più secche dei nostri piedi. Se hai piedi e talloni così screpolati da fare male, devi semplicemente immergerli in questa soluzione per circa 10-15 minuti, più volte. I nostri piedi cambieranno totalmente aspetto, e torneranno ad essere morbidi e lisci. Inoltre, ricordiamoci un altro particolare fondamentale: anche la scelta delle scarpe giuste è fondamentale per stare bene. Utilizzare delle scarpe belle e comode, come quelle più alla moda di questa primavera, ci aiuterà sicuramente a non comprimere i nostri piedi, e a farli respirare.