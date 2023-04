Migliore pasta al Mondo del 2023: quale devi scegliere senza dubbio al supermercato

Alcune associazioni ci aiutano a capire quali sono le marche di pasta di scarsa o ottima qualità presenti al supermercato. In questo modo non puoi assolutamente sbagliare, ma hai già la direzione giusta per poter mangiare cibo buono e sano con un occhio di riguardo al rapporto qualità-prezzo.

Se c’è un alimento che identifica l’Italia è proprio la pasta. Tutti i Paesi del Mondo invidiano la cucina italiana, ma la pasta ha un primato che si conferma da secoli. È un alimento a base di farina di diversa estrazione, ha diverse forme e ci sono metodi e tempi diversi di cottura.

Al momento non basta un’intera corsia di un supermercato per contenere tutte le marche che ci sono, ma le persone si chiedono: qual è la migliore pasta al Mondo del 2023? La risposta a questa domanda serve ai consumatori per andare a colpo sicuro ed acquistare quella di migliore qualità.

In Italia ci sono prodotti ottimi e controlli molto rigidi, ma in tutti i prodotti, anche nella pasta ci sono delle differenze importanti. La lavorazione e gli ingredienti determinano un grado di qualità e poi occorre considerare il rapporto qualità-prezzo.

Tuttavia, grazie ad Altroconsumo e alle ricerche di enti indipendenti possiamo avere informazioni molto preziose per riuscire a fare tutta la spesa, ogni giorno, di grande qualità e con un una buona percentuale di risparmio.

Come scegliere la pasta al supermercato: cosa guardare con attenzione

Ecco una serie di elementi che ci aiutano a capire se abbiamo davanti agli occhi un prodotto di qualità oppure no:

colore : controluce, la pasta deve essere di un giallo intenso e perfettamente omogeneo;

: controluce, la pasta deve essere di un giallo intenso e perfettamente omogeneo; integrità : attenzione alla presenza di crepe, puntini bianchi, neri o bolle d’aria; una buona pasta deve essere assolutamente integra;

: attenzione alla presenza di crepe, puntini bianchi, neri o bolle d’aria; una buona pasta deve essere assolutamente integra; all’interno della confezione non devono esserci farina e briciole.

Queste tre caratteristiche si possono vedere subito, prima di mettere una confezione di pasta di qualsiasi marchio nel carrello. Poi, ci sono altri elementi da considerare:

odore e sapore gradevoli, senza tracce di acidità;

gradevoli, senza tracce di acidità; nello spezzarla si deve generare un rumore secco ;

; dopo la cottura deve essere elastica e rimanere consistente.

Migliore pasta al Mondo del 2023: i prodotti di migliore qualità

Non c’è dubbio che la pasta italiana sia la migliore al Mondo ed è stato confermato più volte dagli studi. Ma quale marchio scegliere tra quelli italiani per mangiare la migliore in assoluto?

Altroconsumo ci aiuta in questa scelta e mette al primo posto gli SPAGHETTI BARILLA AL BRONZO con 79 punti secondo i test di laboratorio. Questo a prescindere dal prezzo, anche se è comunque buono: da 1,29 a 1,38 euro a confezione.

Invece, se si vuole avere un buon rapporto qualità-prezzo, l’ente ci indica due marche che costano meno della metà degli spaghetti Barilla e hanno comunque un buon punteggio: questi sono PASTA REGGIA e CELLINO.

Tuttavia, consideriamo anche l’opinione degli utenti. Dal sito qualescegliere.it apprendiamo che la pasta migliore secondo le recensioni lasciate sul web sono gli SPAGHETTI GAROFALO N.9. Invece, miglior rapporto qualità-prezzo sembra essere quello relativo a DE CECCO SPAGHETTONI N. 412.