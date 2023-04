Bastano 300 euro al mese per andare in pensione, smettere di lavorare e vivere alla grande

Molti di noi sognano di smettere di lavorare e godersi la pensione. Un obiettivo che può essere alla portata di tutti partendo dal risparmio di una piccola cifra mensile, ma che nel tempo può diventare un capitale importante. Anche solamente 300 euro al mese possono trasformarsi in circa 190.000 euro, in questo modo.

Quanti soldi occorrono per andare in pensione e vivere serenamente

Avere soldi sufficienti per vivere bene quando si va in pensione è possibile, ma richiede una pianificazione attenta e costante. Investire in strumenti finanziari a lungo termine può essere una soluzione per garantire una rendita stabile una volta che si smette di lavorare. Ma quanti soldi servirebbero per vivere serenamente una volta andati in pensione? La risposta dipende da due variabili: il tenore di vita e l’assegno pensionistico che si andrà a percepire. Una volta definiti questi due parametri, sarà possibile stabilire il capitale necessario per integrare la pensione e vivere bene.

Alcuni esperti suggeriscono di risparmiare almeno il 10 o 15% del proprio reddito ogni anno per la pensione, iniziando fin da giovani. In generale, è importante avere una pianificazione finanziaria a lungo termine e consultare un professionista del settore per valutare le migliori opzioni di investimento in base alle proprie esigenze e obiettivi.

Meglio pensare da subito alla futura pensione integrativa

Oggi lavoriamo sempre di più, ma la pensione che ci aspetta è sempre più bassa. L’invecchiamento della popolazione e la diminuzione delle nascite sono i principali motivi per cui molti Paesi stanno cercando di ridurre i costi delle pensioni. L’esempio più recente è quello della Francia che ha innalzato l’età della pensione di 2 anni, scatenando le ire dei lavoratori.

Proprio per questo, meglio pensare in anticipo e accumulare un capitale che ci permetta di godere di una pensione tranquilla, senza dover fare sacrifici. Se sappiamo come investire i nostri soldi, con un piccolo risparmio nel tempo, bastano 300 euro al mese, possiamo ottenere un capitale che ci garantirà una pensione comoda.

Il piano di accumulo può essere una valida soluzione

Molti ignorano che possono accumulare una vera fortuna nel tempo partendo da piccolissime cifre. Per esempio, risparmiando 300 euro al mese negli ultimi 20 anni si sarebbe potuto accumulare un capitale di circa 190.000 euro. Mentre risparmiando questa cifra per 30 anni si sarebbe potuto accumulare una cifra attorno ai 500.000 euro. Come si sarebbe potuto ottenere questo risultato? Attraverso un semplice PAC, un Piano di Accumulo del Capitale.

Un PAC permette di investire in strumenti ad alto rendimento con piccole cifre mensili. Col tempo il capitale si rivaluta e la magia dell’interesse composto porta a moltiplicare il capitale impiegato. L’importante è trovare uno strumento che permetta di avere un rendimento costante nel tempo. Gli esperti finanziari consigliano un PAC su un indice azionario per raggiungere questo obiettivo.

Bastano 300 euro al mese per andare in pensione e accumulare 190.000 euro

Fondi di investimento ed ETF, Exchange Traded Fund, sono strumenti ideali per fare piani di accumulo, specialmente sul mercato azionario. Infatti, la statistica ci suggerisce che con un arco temporale abbastanza lungo, da 10 anni in avanti, l’investimento nel mercato azionario è vincente sugli altri comparti.

Molti mercati azionari nel Mondo hanno un valore molto maggiore di 20 o 30 anni fa. Uno di questi è il mercato azionario USA. L’indice azionario statunitense S&P negli ultimi 20 anni ha più che quadruplicato di valore, mettendo a segno un rendimento di quasi il 340%. Se 20 anni fa si fossero investiti 300 euro al mese nell’ETF iShare S&P500 (ISIN: IE00B5BMR087), oggi avremmo accumulato circa 190.000 euro grazie a un rendimento medio del 9% annuo. Proiettando questo rendimento su 30 anni, 300 euro al mese sarebbero diventati circa 500.000 euro.

Attenzione, solo in teoria bastano 300 euro al mese per andare in pensione accumulando 190.000 in 20 anni. Infatti, occorre essere consci che i rendimenti passati non sono mai garanzia di rendimenti futuri. Inoltre, creare un piano di investimento per integrare la pensione è una operazione complessa che dovrebbe essere fatta da un esperto. Quanto scritto in questo articolo vuole essere solo uno spunto di riflessione.