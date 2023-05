Gli USA tra Shutdown e sostenibilità finanziaria: verso un nuovo sistema monetario?

Negli USA si è verificato nuovamente il fenomeno dello Shutdown, mettendo in evidenza i limiti del sistema monetario attuale. In questo articolo esploreremo il concetto dello Shutdown e le sue implicazioni. Gli USA tra Shutdown e sostenibilità finanziaria: cosa accadrà?

Sistemi monetari diversi nel corso della storia

La storia ha visto l’evoluzione di diversi sistemi monetari per affrontare il problema di fornire “carburante” all’economia. Prima del sistema attuale, era predominante il gold standard, in cui le monete erano convertibili in oro o altri metalli preziosi. Tuttavia, questo sistema non era adeguato per coprire la quantità di moneta necessaria in un’economia moderna.

Sistema correlato all’emissione di titoli di Stato

Un sistema alternativo emerso successivamente non richiedeva più la conversione in metalli preziosi. La moneta poteva essere emessa liberamente dallo Stato, se godeva di piena sovranità monetaria, oppure poteva essere limitata in base all’emissione di titoli di Stato. Questo sistema era pensato per evitare un eccessivo aumento della base monetaria da parte del governo, che potrebbe portare all’iperinflazione. L’emissione di titoli di Stato avrebbe dovuto limitare la creazione di nuova moneta e aumentare la fiducia nel sistema finanziario. Lo vediamo anche nell’UE, in riferimento al famosi parametri debito/PIL e deficit/PIL.

Gli USA tra Shutdown e sostenibilità finanziaria: limiti impliciti nel sistema

Lo Shutdown rappresenta un modo particolare in cui funziona un sistema monetario basato sull’emissione correlata di titoli di Stato. Il Congresso stabilisce un limite di debito e il governo non può superarlo senza autorizzazione. Quando l’autorizzazione non viene concessa, vengono interrotte le attività non essenziali. Questo evidenzia che uno Stato non può indebitarsi all’infinito e pone la questione di quale sistema sia il migliore da adottare.

Verso un nuovo sistema monetario?

I sistemi basati sulla creazione di moneta libera rischiano l’iperinflazione, mentre quelli basati sull’emissione di titoli di Stato comportano il rischio di default e limitazioni di bilancio, che possono penalizzare la crescita economica e il benessere sociale. La teoria monetaria moderna (MMT) propone una modifica dell’attuale sistema basato sul debito, ed in particolare che la sovranità monetaria debba tornare allo Stato, senza la necessità di correlata emissione di titoli di debito pubblico. Il problema dell’inflazione si risolve anche riconoscendo alla politica fiscale un ruolo importante nel sui contenimento, in modo simile alle politiche monetarie restrittive delle Banche centrali.

Conclusioni

È probabile che il tetto del debito venga, questa volta, nuovamente innalzato negli USA, ma i limiti del sistema monetario attuale sono evidenti. Non sorprenderebbe se un cambiamento di sistema monetario fosse all’orizzonte, anche perchè nessun sistema monetario ha dimostrato di durare per sempre nella storia. Ed il primo obiettivo di un sistema sarebbe quello di evitare limiti impliciti, che ne causino il fallimento. In altri termini, inutile che la cura funzioni (quella contro l’inflazione), se il paziente è morto (default del debito pubblico).

Lettura consigliata

Prenderà 4.000 euro di stipendio il lavoratore che decide per questo cambio di vita drastico ma affascinante