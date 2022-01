Esistono abitudini e tradizioni che nonostante non siano passati così tanti anni sembrano lontane nel tempo. Parliamo di quando andavamo a trovare i nonni alla domenica e sentivamo dei piacevoli profumi di cucina girare per la casa. Per carità, succede anche oggi, ma l’età moderna ha in parte oscurato queste consuetudini. Oggi molti dei nostri figli vanno a trovare i nonni, armati di smartphone e tablet. Un tempo, invece, l’attenzione era tutta rivolta ad ascoltare i preziosi consigli dei genitori di mamma e papà. E tutto girava attorno alle sorprese che la nonna garantiva a tavola. A proposito qualcuno li chiama i biscotti della domenica forse perché sono una ricetta antica che piaceva tanto alle nostre nonne alla festa. Di quelle che ci ricordavano le feste assieme ai rintocchi delle campane e alla pasta fatta in casa.

Ecco i nostri ingredienti

Buoni come un tempo, semplici e veloci, ecco cosa occorre per i nostri biscotti:

2 uova;

280 grammi di farina;

100 grammi di zucchero;

40 ml di olio di semi

50 ml di latte;

vanillina;

scorza grattugiata di limone e arancia;

½ bustina lievito per torte;

un pizzico di sale

2 cucchiai di zucchero a velo.

Qualcuno li chiama i biscotti della domenica forse perché è una ricetta antica che piaceva tanto alle nostre nonne alla festa

Ecco dei semplicissimi biscotti, ottimi da inzuppare al mattino nel caffelatte, o in qualsiasi momento della giornata. Se ne avanzano, basterà conservarli in un barattolo in vetro chiuso ermeticamente, o in una biscottiera. Veniamo dunque alla preparazione di questi biscotti speciali:

prendiamo una terrina e mescolati tutti gli ingredienti, tenendo per ultimi farina e lievito;

impastiamo fino a ottenere una palla morbida e vellutata da cui ricaveremo tante palline di circa 40 gr ciascuna;

passiamole in un po’di zucchero semolato, disponendole a distanza sulla teglia del forno, rivestita con la carta;

nel frattempo, accendiamo il forno e una volta caldo, cuociamo per 20 minuti;

non superiamo assolutamente i tempi di cottura, per il rischio che si secchino eccessivamente e una volta freddi assomiglino più a dei sassi che a dei biscotti;

appena tiepidi, spolveriamoli con lo zucchero a velo.

Approfondimento

Anticipiamo il Carnevale e uno dei suoi piatti tradizionali e saporiti con questa ricetta di montagna ricercatissima dai turisti e dagli intenditori