Il caldo opprimente ci spinge a cercare sollievo. A casa possiamo farci una doccia o bagnarci spesso. Fuori casa spray con acqua termale, salviettine umidificate, cappelli e vestiti leggeri di cotone possono contribuire a farci provare meno calore.

L’uso poi di ventilatori e di aria condizionata è di aiuto per darci sollievo. Cerchiamo inoltre dei benefici anche nei piatti estivi, a base di insalate, e nella frutta fresca.

Ciò che ci preoccupa maggiormente resta la perdita di liquidi e sali minerali. Bere acqua resta la soluzione migliore per rimanere bene idratati ed evitare di star male. Poi a volte possiamo anche scegliere delle bibite, limonate e anche dei frullati e succhi di frutta di vario tipo.

Quando partiamo per le vacanze, specialmente in macchina, o facciamo una gita fuori porta abbiamo un problema. Muovendoci in auto dovremmo mantenere freschi cibi, bottiglie d’acqua e frutta.

Un rimedio a costo quasi zero

Vediamo come fare una borsa frigo in modo semplice per le nostre vivande, per un viaggio o per una giornata al mare.

Per fare un contenitore termico d’emergenza prendiamo una borsa mare oppure una sacca per la palestra. In mancanza, possiamo utilizzare uno zainetto. Adesso ci occorre del materiale isolante. Si potrebbe usare il polietilene espanso.

Per una soluzione veloce basterà usare un parasole per auto. Ora ritagliamo 5 pezzi della misura delle pareti del contenitore che abbiamo scelto di rivestire. Applichiamoli all’interno della borsa con della colla e facciamo aderire bene i 2 materiali. Lasciamo asciugare e dedichiamoci ad altro.

Come fare una borsa frigo e le mattonelle per mantenere freschi cibo e bevande per il mare o il picnic

Ogni borsa frigo che si rispetti funziona non solo grazie al materiale isolante, di cui è composta, ma anche ad altro. Nei negozi di casalinghi, di solito, troviamo in vendita delle mattonelle chiamate anche siberini. Congelate e messe in borsa, mantengono bassa la temperatura delle nostre vivande.

A casa possiamo farne di diverso tipo. Uno consiste nel prendere una spugnetta, bagnarla bene, strizzarla un po’ e metterla in una busta con zip. Congeliamo e poi usiamola in borsa.

Altrimenti, prendiamo delle bottigliette vuote, spesso utili in casa per tanti scopi. Ora riempiamole d’acqua un po’ più della metà e versiamo un paio di cucchiai di sale. Questo abbasserebbe il punto di congelamento. Mettiamo le bottigliette in freezer qualche ora e una volta pronte possiamo usarle come siberini.

Infine, si potrebbe versare, in una bottiglia di plastica resistente, 100 ml di alcol denaturato, 400 ml d’acqua e una punta di cucchiaino di gomma xantana. Agitiamo, incolliamo il tappo e sigilliamolo con il silicone. Ora basterà congelare la bottiglia. In questo modo si creerà una sostanza gelatinosa simile a quella delle mattonelle, utile per le borse frigo.

La gomma di xantana è un addensante e gelificante alimentare usato soprattutto dai celiaci.

