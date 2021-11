La nostra quotidianità è scandita da ritmi sempre più veloci. Se prima la vita era semplice, adesso, soprattutto in città, si tende a sfruttare ogni secondo sia per il lavoro sia per ciò che riguarda la gestione di una casa. Nel secondo dopoguerra in Italia, il progresso fece passi da gigante fino ad arrivare al boom economico e al consumismo. Ecco comparire utilitarie per spostarsi, la nascita di bisogni mai prima immaginati e pure oggetti utili per lo svago. In quel clima così nuovo, pian piano in molte case comparvero la tv e anche tanti elettrodomestici, che facilitarono e velocizzarono la vita di ogni giorno.

L’avvento del frigorifero

Per le famiglie italiane divenne essenziale avere un frigorifero. Prima si consumavano cibi appena comprati, al massimo potevano essere tenuti in ghiacciaia per qualche giorno. L’avvento dei frigoriferi fece in modo che anche la spesa si adeguasse e aumentarono le vendite, e diminuirono pure gli sprechi. Dato il costo che questo elettrodomestico aveva, e che tutt’ora ha, si cercava di farlo durare a lungo con una corretta manutenzione.

Nella nostra epoca, il frigorifero si tende a pulirlo dentro, in modo da evitare batteri e prolungare la conservazione del cibo. Poche volte capita di guardarlo bene fuori e, soprattutto, dietro. Di solito il condensatore del gas refrigerante è posto proprio dietro quest’elettrodomestico così utile. Per la sua forma, il condensatore è anche detto serpentina. Ha un ruolo molto importante poiché serve a portare calore all’esterno. Il cattivo funzionamento fa sì che i cibi non raggiungano la temperatura ottimale e deperiscano. Per evitare ciò, sarebbe necessario pulire la serpentina almeno una volta l’anno. Ecco come procedere.

Come pulire una parte trascurata del frigorifero in pochi semplici passaggi e assicurarne un funzionamento ottimale

Per prima cosa bisogna staccare la spina del frigo. Poi, se ci sono condotti d’acqua per la macchinetta del ghiaccio, chiuderli; spostare l’elettrodomestico dal muro; indossare una mascherina e poi passare l’aspirapolvere. Se si ha un beccuccio piccolo utilizzarlo, oppure provare direttamente col tubo. Passare e ripassare in orizzontale e verticale. Per raggiungere i punti più difficili può essere utile uno spazzolino da denti o un pennellino. Ripassare quindi l’aspirapolvere.

Altri consigli

Per assicurarci che il frigo duri a lungo, posizionarlo lontano da fonti di calore, come luce diretta del sole o termosifoni, stufette ecc.;

staccarlo dalla parete in modo tale che la serpentina possa raffreddarsi senza ostacoli;

nei ripiani interni non si deve mettere troppo cibo perché non si raffredderebbe tutto bene e in modo uniforme.

Abbiamo appreso come pulire una parte trascurata del frigorifero in pochi semplici passaggi e assicurarne un funzionamento ottimale. Basta davvero poco per farlo durare più a lungo possibile.