Le bruschette sono un piatto comodo e pratico. In estate, la parola d’ordine in cucina è praticità. Oltre a sentire l’esigenza di mangiare piatti freschi e leggeri, non si ha neppure voglia di trascorrere troppo tempo davanti ai fornelli. I piatti freddi sono la soluzione jolly. Un bel piatto di affettati misti ed un’insalata con ortaggi di stagione, salvano il pranzo o la cena in pochi minuti. Ci vuole davvero poco anche per servire in tavola un’allegra caprese colorata. Un alto must estivo da tenere sempre in frigorifero è il melone. Con il prosciutto crudo è un grande classico. Divertendosi a creare giochi di combinazione diversi, si può anche dar vita a tanti altri abbinamenti originali altrettanto gustosi.

Con le serate più lunghe e il caldo, si passa volentieri più tempo all’aria aperta. In estate si coltivano i rapporti sociali. Da giugno fino a settembre arrivano a raffica inviti per cene in terrazza, barbecue in giardino e aperitivi in compagnia. Spesso, piuttosto che andare in qualche locale, si organizza volentieri a casa. Nella propria abitazione (o dagli amici) ci si sente più rilassati e si può stare in compagnia per tutto il tempo di cui si ha voglia. Senza poi dimenticare l’indiscutibile convenienza in termini economici. La compagnia è di sicuro bella ma, quando si deve mangiare tutti assieme, di solito ci assale il problema su cosa preparare. In questo articolo vogliamo proporre una ricetta ricca di gusto. Perfetta da servire come antipasto ma anche come stuzzichino durante un più semplice aperitivo.

Sfiziosa e veloce quest’idea per condire le bruschette estive diversa dal solito pomodoro, mozzarella e basilico, da veri intenditori gourmand

Andremo a preparare delle bruschette, una portata tipica dell’estate. Le bruschette sono facili e veloci da preparare. Dopo aver fatto abbrustolire il pane, nel forno o sulla piastra, basta condirle a piacere. Il condimento più comune è la tradizionale accoppiata pomodoro e mozzarella. Si può usare la passata di pomodoro oppure i pomodori freschi tagliati a pezzetti. Il tutto si condisce poi con del basilico profumato o una spolverata di origano. Noi proporremo una variante molto gustosa e ricercata.

Ecco cosa ci serve:

fette di pane, tipo filoncino o baguette;

stracciatella fresca;

filetti di acciughe od alici sottolio.

Preparazione

Dopo aver scaldato il pane, mettiamolo da parte a raffreddare. Dopodiché, su ogni fetta, adagiamo un cucchiaio abbondante di stracciatella e 2 o 3 filetti di acciughe. A piacere, aggiungere anche qualche cappero e un pizzico di origano. Ed ecco qui: davvero sfiziosa e veloce quest’idea per condire le bruschette. Ne resteranno tutti estasiati.

Lettura consigliata

Anziché con limone, rucola e grana proviamo a condire la bresaola con questi gustosi abbinamenti ideali a pranzo e cena