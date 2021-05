Il settore dell’immobiliare residenziale da qualche tempo sta tornando attraente. Per acquistare casa i prossimi mesi saranno favorevolissimi. Secondo gli Esperti di ProiezionidiBorsa questo vantaggioso periodo si estenderà per tutto il 2021 e forse per il primo semestre del 2022. Poi i vantaggi inizieranno a ridursi. Analizziamo i motivi che rendono particolarmente favorevole questo periodo per l’acquisto di una casa e quali opportunità offre il mercato immobiliare.

Le occasioni d’oro del mercato immobiliare grazie alla presenza contemporanea di questi due vantaggi irripetibili che presto svaniranno

Sono due i fattori che permettono di trovare sul mercato delle occasioni fino a qualche tempo inimmaginabili. Il primo è quello del prezzo. L’emergenza economica seguita alla pandemia ha ridotto di molto le compravendite e abbassato i prezzi medi del mercato. Oggi si possono trovare case in vendita anche con un 20% di sconto rispetto a soli 2 anni fa. Altro fattore che favorisce l’acquisto di un immobile sono i tassi al minimo storico che permettono di accendere mutui vantaggiosissimi.

Adesso vediamo quali sono le occasioni d’oro del mercato immobiliare grazie alla presenza contemporanea di questi due vantaggi irripetibili che presto svaniranno.

La flessione dei prezzi si è avuta soprattutto nella fascia media e bassa del mercato, le case di pregio hanno accusato meno il colpo. Tra 100.000 e 200.000 euro il mercato offre ottime occasioni, sia come prima casa in città sia come seconda casa in una località turistica.

A Milano con una cifra tra 130.000 e 150.000 euro si può puntare a un bilocale di circa 50 metri quadrati in zone periferiche. Per esempio nei quartieri come Bicocca, Bonola, Corvetto, Baggio. Con cifre più ridotte si può acquistare la stessa tipologia d’appartamento in zone semi centrali di città più piccole come Monza, Modena o Trieste. Mentre invece a Roma, per esempio in zona Tiburtina, per un bilocale servono almeno 180.000 euro.

La seconda casa per le vacanze

Risultano interessanti le quotazioni anche per chi volesse puntare su una seconda casa per le vacanze. Al nord, per esempio, con 150.000 euro si può trovare un bilocale sul lago di Garda nella zona di Peschiera. Sempre sul Garda, ma a Lazise, per lo stesso bilocale la spesa sale a 200.000 euro. O chi preferisce la montagna, può trovare la stessa tipologia di abitazione a Cogne sempre con un budget di 150.000 euro. Scendendo al sud verso zone più rinomate le cifre calano. In Puglia a Gallipoli un bilocale lo si può trovare anche a 100.000/110.000 euro, in Sardegna a Villasimius, per un bilocale con spazi esterni e vicino al mare, ci si avvicina a 300.000 euro. Lo stesso prezzo che si pagherà per un bilocale a Cesenatico, sempre con le stesse caratteristiche.

