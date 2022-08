Ci sono tanti motivi per i quali una località vicino Roma può diventare un punto d’Italia da visitare per tutti. In primis perché il Lazio resta un territorio estremamente ricco di storia e luoghi da scoprire. E poi perché muoversi da Roma è un vantaggio non da poco.

Sia perché in città e attorno ci vivono milioni di persone, sia perché sono in tanti a trovarsi di passaggio in quella zona. Per non parlare della spesso agevole raggiungibilità della Capitale.

Tra i paesi da vedere vicino a Roma c’è questo bellissimo borgo

Merita sicuramente grande considerazione San Donato Val di Comino. Non è molto distante da Roma, tenuto conto che due ore d’auto sono abbordabili per chi vuole trascorrere anche una sola giornata “fuori porta”. Si trova in provincia di Frosinone e si raggiunge viaggiando verso Est. Ci si sposta in un’area in cui la Ciociara gradualmente inizia a guardarsi con l’Abruzzo, acquisendo il fascino di ogni terra di confine. Una dimensione dentro cui c’è possibilità che si mischino la storia e le tradizioni di due regioni straordinarie.

Il valico Forca d’Acero si trova all’interno del Comune e rappresenta la porta d’ingresso per chi dal territorio abruzzese volesse sconfinare in quello laziale. E viceversa, naturalmente.

Architettura e montagna per questa località vicino Roma

C’è molto da dire su San Donato Val di Comino che oggi è un paese di meno di 2.000 abitanti, ma con una storia lunga ed articolata. Un luogo dove il patrimonio architettonico e quello naturale sono protagonisti di un matrimonio perfetto. Questo borgo, tra l’altro, nel 2014 ha avuto la Bandiera Arancione.

Sono diversi i luoghi di grande attrattività che meritano di essere visti dal vivo, ma anche un approfondimento della loro storia. Tra questi si possono citare per esempio il Santuario di San Donato, il Duomo e la Porta Orologio.

I Sentieri nel Verde

Visitarlo è un po’ come osservare il quadro che raffigura un borgo medievale che si staglia in uno straordinario contesto naturalistico. Non a caso sul sito del Comune, tra gli itinerari c’è un riferimento ai Sentieri nel Verde. Una sezione in cui sono presenti una serie di percorsi che gli appassionati potranno seguire.

San Donato Val di Comino è, dunque, un altro tra i paesi da vedere vicino Roma. Va ad aggiungersi ad un’ipotetica lista che comprende anche Labro.

Anche perché probabilmente per ricordarsi di tutte le bellezze che ha l’Italia e andare a visitarle, potrebbe servire un piccolo promemoria.

