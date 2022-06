Il denaro è un mezzo di scambio che regola e che influenza le economie che sono basate sul capitalismo. Ovverosia, su quel sistema economico dove la ricchezza si genera attraverso la proprietà privata. Quest’ultima è intesa non semplicemente come il possesso di una casa, o di un terreno recintato, ma come possesso dei mezzi e delle infrastrutture per produrre e per proporre sul mercato beni e servizi.

Il denaro permette di far circolare i beni e servizi attraverso la compravendita basata sul libero scambio. Di conseguenza, in un’economia capitalistica, il concetto di ricchezza è basato sull’avere molti soldi. Più una famiglia o un’impresa ha soldi e più sarà in grado di acquistare beni e servizi che magari tanti altri non si possono permettere.

Qual è il valore del denaro e perché il concetto di ricchezza è basato sull’avere molti soldi

Pur tuttavia, 100.000 euro posseduti oggi non sono gli stessi di cinque anni fa. Così come i 100.000 euro di oggi non saranno di stessi tra cinque anni. Dunque, qual è il valore del denaro? La verità è che i soldi hanno un potere d’acquisto che varia nel tempo e che tiene conto sia dell’inflazione, prima di tutto, sia delle circostanze economiche.

Detto questo, il possesso di molto denaro equivale ad un aumento del proprio potere d’acquisto. Attenzione, però, perché i soldi non sono visti solo come un mezzo per acquistare beni e servizi, ma anche come fonte di riserva per acquisti differiti, attraverso il risparmio.

Basti pensare, per esempio, ad una famiglia che mette da parte i risparmi per comprare poi la casa ai figli. Oppure ad un’impresa che è chiamata ad accantonare una quota di utili per effettuare in futuro degli investimenti. Per esempio, per l’acquisto di macchinari oppure per aprire delle sedi all’estero. E questo vale, tra l’altro, pure tra uno Stato che, tra entrate e uscite, punta ad ottenere un avanzo di bilancio, in modo da avere risorse da redistribuire alla collettività.

Sul concetto di ricchezza il dibattito è aperto: i soldi fanno davvero la felicità?

Sul concetto di ricchezza il dibattito è sempre aperto, è resterà tale. C’è chi ritiene che i soldi facciano davvero la felicità. E chi ritiene, invece, che la ricchezza si misuri non in base ai soldi posseduti, ma ad altri valori a partire dalla libertà. Avere tanti soldi senza essere liberi ha poco valore. Praticamente, non ha senso.

