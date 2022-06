Per pulire le macchie di penna biro dal divano in pelle basta il trucchetto infallibile della nonna

Per alcuni rappresenta un vero e proprio incubo: trascorrere del tempo in salotto e temere che qualcosa di irreparabile stia per succedere. Normale che sia così, specie se consideriamo che i tessuti possono essere molto delicati e se abbiamo una penna ad inchiostro con noi. Non possiamo rischiare di rovinare oggetti ereditati in famiglia o dall’alto valore economico.

Dovremmo sapere, però, che una macchia di inchiostro non rappresenta necessariamente la fine del Mondo. Metodi semplici e trucchetti essenziali sono il pane quotidiano per chi vuole avere una casa pulita funzionante. Basti pensare ai semplicissimi metodi per ripulire casa con 3 scatole e 10 minuti al giorno riuscendo pure a farci qualche soldo.

Per pulire le macchie di penna biro, occorre in primo luogo fare attenzione a non smacchiare la pelle oppure ad applicare agenti chimici troppo aggressivi. Potrebbero rovinarne la consistenza e comprometterne la morbidezza.

Quasi certamente lo avremo già in casa

Così dobbiamo organizzarci con intelligenza e pensare ad una sostanza detergente ma delicata per intervenire. E ci sorprenderà sapere che il rimedio spesso straordinariamente efficace lo abbiamo già in cucina. Si tratta del sapone per i piatti neutro. Sarebbe proprio questo l’alleato suggerito dalla saggezza delle nonne. Ma vediamo come applicarlo, visto che avremo bisogno di un asciugamano e di acqua calda per intervenire. Inoltre, è importante intervenire prima possibile, per non lasciar sedimentare la macchia sul tessuto. Le macchie ferme, infatti, sarebbero molto più difficili da trattare.

Così versiamo del sapone sull’asciugamano o su dei dischetti di cotone. Inumidiamo con l’acqua il lembo di tessuto che utilizziamo, per poi tamponare la macchia di penna che vogliamo eliminare. Procediamo dall’esterno all’interno, per evitare di diffondere l’inchiostro. Aspettiamo qualche minuto. Possiamo poi intervenire con la seconda parte del metodo. Utilizziamo cioè una parte di tessuto sempre umida per ripassare la macchia tamponando definitivamente.

Per pulire le macchie di penna biro dal divano in pelle basta il trucchetto infallibile della nonna

Qualora la macchia non sia recente, questa soluzione potrebbe non bastare. Dobbiamo allora rinforzare l’azione della sostanza detergente. Potremmo creare una soluzione a base di aceto bianco, detersivo per i piatti ed acqua. Basterà unire 250 ml di acqua a due cucchiaini di aceto e a uno di detersivo. Attendiamo qualche minuto e procediamo nuovamente con una parte di tessuto pulito per recuperare i residui.

È ovvio che in caso di pelli particolarmente pregiate o antiche dovremmo contattare un esperto o provare la soluzione su un angolo poco visibile del divano. Solo in questo modo saremo sicuri di non danneggiare il tessuto

Lettura consigliata

I proprietari di cani e gatti che vogliono un divano libero dai peli resteranno a bocca aperta imparando questo metodo elementare per rimuoverli