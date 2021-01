La torta di mele è senza dubbio un dolce che mette tutti d’accordo, dalle nonne con le loro ricette storiche alle rivisitazioni dei nostri tempi fatte dai pasticceri di grido. C’è, comunque, un filo conduttore che lega la tradizione e l’innovazione che è rappresentata da cosa fare e non fare per ottenere un risultato di gusto. Vediamo dunque quali sono i consigli utili e gli errori da evitare per preparare la regina delle torte.

Gli ingredienti

Una delle prime regole che vale per qualsiasi versione della torta di mele è la temperatura degli ingredienti. Ebbene, questi devono essere a temperatura ambiente. Infatti, così facendo l’impasto risulterà senza grumi e denso al punto giusto. Lavorare l’impasto fino a renderlo denso e spumoso al punto giusto è una condizione fondamentale per ottenere una torta di mele ben riuscita. Per ottenerlo si consiglia di lavorare tuorli e albumi separatamente. Inoltre questi ultimi devono essere montati a neve molto ferma. Ultimo suggerimento è di incorporare gli albumi con movimenti delicati dal basso verso l’alto.

Il setaccio

Un altro consiglio che vale per qualsiasi torta è quello di setacciare accuratamente le polveri utilizzate. Quindi lavorare la farina ed il lievito, se si utilizza quello in polvere, con un setaccio a maglia fine prima di unirli agli altri ingredienti. Di solito si utilizza la farina 00 che può venire sostituita in parte dalla fecola di patate per un risultato maggiormente soffice e spumoso. Nel caso si opti per una farina integrale vanno aumentate le componenti liquide per evitare che la torta risulti troppo secca.

Lo zucchero

Per quel che riguarda lo zucchero ci sono varie scuole di pensiero. In linea di massima si può dire che per l’impasto si possono utilizzare indifferentemente sia lo zucchero semolato per una preparazione classica, che di canna per una versione più rustica. Lo zucchero a velo invece andrà utilizzato solo sulla superfice, spolverato quando la torta risulterà fredda.

Consigli utili e gli errori da evitare per preparare la regina delle torte

Infine c’è un “must” da rispettare sempre che è rappresentato dalle mele. Ebbene, queste devono essere copiose sia nell’impasto che nella decorazione, è assolutamente vietato dunque essere parchi di mele quando si prepara la regina delle torte. Ecco dunque svelati i consigli utili e gli errori da evitare per preparare la regina delle torte.

Buon Appetito.