Magari si vuole acquistare casa nuova, oppure è necessario rifare il pavimento perché ormai vecchio o rotto. Cerchiamo allora di capire qual è il pavimento più giusto per casa da avere oggi, magari per chi ha dei figli, per chi non li ha o altro ancora.

Il pavimento di casa sicuramente deve andare d’accordo con l’arredo e con i colori della casa. Ma spesso si usa il pavimento per regalare dei contrasti. Magari la casa gioca su toni freddi e quindi si usa un pavimento caldo per fare contrasto. Oppure al contrario: l’arredo della casa è molto caldo e si usa un pavimento freddo per fare dei contrasti. Vediamo allora 3 tipologie di pavimenti, tra le più comuni oggi, e quali sono i pro e i contro.

Qual è il pavimento migliore per casa da avere oggi?

Cerchiamo quindi di analizzare ora tre tipi diversi di pavimenti, i loro pro e i loro contro. In questo modo la prossima volta che si dovrà arredare casa, si sarà già preparati in materia.

Il grès porcellanato

Il grès porcellanato è sicuramente l’ultima tendenza nel campo del design. Questo si può dividere in due tipologie: naturale e smaltato. Il grès è molto simile al marmo, ma la bellezza di questo materiale è che si può trovare in molte texture. Ad esempio si può trovare effetto legno, marmo, colore, metallo e cemento. Un suo grandissimo pregio è che è indistruttibile. Un piccolo difetto è che spesso sono delle imitazioni, e quindi si finisce per mettere in casa un materiale finto.

Il pavimento il legno

Una casa con il pavimento di legno ha sempre il suo fascino. Il parquet è veramente bello da vedere perché regala naturalezza e calore alla casa. Entrando nel merito esistono 3 tipologie diverse di pavimenti in legno: in legno massello, prefinito e laminato. E ognuna di queste ha costi diversi. Alcuni contro di avere un pavimento di legno sono che nel tempo questo si rovina e che l’acqua è una grande nemica.

Il marmo

Infine il marmo. Forse un materiale un po’ raro da usare per il pavimento, poiché lo si usa molto per le superfici delle cucine. Ma il marmo è usato anche per fare i pavimenti. Questo sicuramente è uno dei materiali più chic e lussuosi che esistano. L’unica pecca del marmo è che è un materiale estremamente delicato e richiede quindi molta attenzione.

Ora che si ha questa mini guida sui pavimento, sapremo qual è il pavimento migliore per casa da avere oggi per la casa dei nostri sogni.

